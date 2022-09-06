Конор завершил карьеру и не собирается возвращаться. Есть железное доказательство

Конор Макгрегор уже несколько раз объявлял о завершении карьеры – мы уже не верим ирландцу, когда он в очередной раз намекает на уход из спорта. Сейчас Ноториус молчит по поводу возвращения. Казалось, он просто восстанавливается после перелома и выбирает наиболее подходящего соперника. Но, возможно, Мак просто оттягивает неизбежное, и в этот раз всё серьёзно, поэтому он не бросается заявлениями.

Нужно признать, что Макгрегор уже никогда не вернётся на прежний уровень. Не исключено, что это осознаёт и сам ирландец, поэтому он решил, что пора сваливать на заслуженный отдых. Такие выводы можно сделать после того, как Антидопинговое агентство США (USADA) обновило информацию о количестве тестирований бойцов UFC в 2022 году.

Чаще всего проверяли действующего чемпиона в полутяжёлом весе Иржи Прохазку (27 раз), а вот к Конору допинг-офицеры USADA в 2022-м не приезжали вообще. Макгрегора не тревожили совсем, хотя ирландец считается действующим бойцом UFC и должен проходить тестирования. В прошлом году Ноториуса проверяли целых 11 раз – непонятно, что ещё могло случиться, что он резко перестал быть интересен Антидопинговому агентству.

Макгрегора исключили из пула тестирования – так делают со всеми, кто решает закончить. Обычно это происходит после официального объявления о завершении карьеры, но для ирландца могли сделать исключение. При этом в пул вернулся другой двойной чемпион – Генри Сехудо также переставали тестировать, когда он ушёл из UFC, а теперь Трипл Си снова в строю.

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Но даже Генри протестировали 10 раз за девять месяцев, так что же случилось с Конором? Конор закончил карьеру и больше не планирует драться – других официальных причин исключать его из пула тестирования просто нет. Есть неофициальная: Дана Уайт мог попросить временно не трогать главного манимейкера. Мало ли что попадёт в его бокал во время безудержного отдыха.