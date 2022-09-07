«Фальшивый шведский гангстер». Неужели Чимаев испугался драки с бразильской моделью?

Хамзату даже открыли клетку, чтобы он разобрался с провокатором.

По мере приближения турнира UFC 279 и, в частности, боя между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом страсти накаляются. Однако Диаз тут ни при чём. Чимаев хотел разобраться со средневесом и моделью в одном лице Пауло Костой за то, что бразилец словесно проехался по Борзу.

«Посмотрите на этих парней, Джейка Шилдса и Нейта Диаза. Настоящий гангстер – Нейт, а не Чимаев. Он живёт в Швеции с парой тупиц. Он просто тортик для гурманов», – подписал фото Коста.

Чимаев решил не спускать это ему с рук и ворвался в зал UFC Performance Institute, где в это время Коста тренировался. Ранее было опубликовано видео, как они выясняли отношения на повышенных тонах по разные концы клетки. Несмотря на взаимные оскорбления, это не вылилось в потасовку. Сегодня бывший боец UFC Джейк Шилдс выложил расширенную версию видеоразборок.

«Вот ещё одно видео Хамзата, фальшивого шведского гангстера, который делает вид, что хочет драться.

Он сказал, что хочет драться, поэтому я открыл дверь клетки, но он продолжал уходить», — подписал Шилдс.

Действительно, дверь клетки была открыта, чтобы Чимаев и его команда могли пройти, но самого Борза удерживали от этого. И он продолжал провоцировать и оскорблять бразильца. Хотя он вполне мог прорваться сквозь толпу, подобно тому как Хамзат бежал в клетку на бой с Гилбертом Бёрнсом. Вот что рассказал Коста об этом инциденте:

«Он позвал меня поговорить, и я подошёл к нему. Чимаев спросил: «Почему ты говоришь обо мне?» Я ответил: «Что я о тебе сказал? Ты хочешь драться со мной?»

Он заявил: «Нет, я хочу знать, что ты сказал обо мне». Я ответил: «Мужик, я хочу биться с тобой. Если ты победишь Нейта Диаза, то я хочу подраться».

И он замер, сказав: «Окей, давай биться сейчас». Вся его команда стояла между нами. Этот парень чертовски напуган».

После того как Чимаева оттащили от клетки, Коста продолжил тренировать свою борьбу под аккомпанемент из словесных панчей Борза. Дане Уайту не стоит исключать такую афишу, если Хамзат поднимется в средний вес. Там будет не меньше жары, чем в баталиях с Диазом и Бёрнсом.