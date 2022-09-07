Соперник Шлеменко — таинственный бразилец. Умеет вырубать коленом в стиле Илича. Видео

Вечером 30 сентября в Омске состоится турнир SFC 5, в главном поединке которого Александр Шлеменко подерётся с бразильцем Клебером Соузой. Шторм проведёт бой в собственном промоушене на ивенте, посвящённом 200-летию Омской области. После внезапного поражения от Александра Илича россиянину подобрали соперника другого уровня. Но будет ли Шлеменко легко с таинственным бразильцем?
Очевидно, что Соузу нельзя причислить к топ-уровню. Это подтверждает и рекорд 23-13, и тот факт, что он уже неоднократно проигрывал россиянам уровнем ниже, чем Шторм. В поединках против бойцов из России статистика Клебера – 0-4. Он бился с Сергеем Мартыновым, Михаилом Долговым, Абдул-Рахманом Джанаевым и Георгием Кичигиным. Все четверо – серьёзные бойцы для России, но всё же с оговорками. Мартынов, например, недавно уступил жёстким нокаутом Шаре Буллету, а Долгов проигрывал ученику Шлеменко, Александру Подмарёву.
Клебер Соуза
Фото: личный архив Соузы
Из плюсов Соузы – он «задушил» мастера джиу-джитсу и почти россиянина Марсио Сантоса, которого Шторму удосрочить не удалось. Сейчас 37-летний Клебер идёт на серии из трёх побед, причём две из них нокаутом, так что как минимум два этих факта говорят о том, что списывать его, как Илича, точно нельзя.
Клебер опасен для Шлеменко и в стойке, и на земле. Несмотря на удушение Сантоса, Соуза любит драться на ногах – и 15 из 23 побед он одержал нокаутом. Бразилец часто финиширует соперников яркими ударами, пожалуй, самый жёсткий нокаут случился в ноябре 2015-го на турнире Batalha MMA. В конце второго раунда во время размена Клебер запустил оппоненту, Марсио Косте, колено в голову. Попадание вышло настолько сильным и акцентированным, что поверженный боец тут же потерял сознание.
Правда, Соузе вряд удастся повторить это в бою со Шлеменко. Если Марсио Коста был ниже Клебера на семь сантиметров, но Шторм одного роста с будущим соперником, а в таком случае донести удар будет сложнее. Плюс ко всему Александр наверняка поработает над защитой после нокаута в поединке с Иличем. И всё же Клебер – точно не проходной соперник, и омскому бойцу стоит подготовиться к нему основательно. На кону – бой с Магомедом Исмаиловым: вряд ли в случае второго поражения подряд поединок останется в силе.
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