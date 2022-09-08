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UFC 279: Хамзат Чимаев — Нейт Диаз, когда бой, где смотреть, чемпионские расклады

От боя Чимаева с Диазом выиграет только Дана Уайт. Боссу UFC плевать, кто из них победит
Денис Дорофеев
UFC 279: Хамзат Чимаев — Нейт Диаз
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Победа над Стоктонским гангстером ничего не даст Борзу.

Осталось несколько дней до 11 сентября, когда Нейт Диаз выйдет из оков UFC и будет свободен, как Добби из Гарри Поттера. После прошлогоднего поединка против Леона Эдвардса Диаз искал себе оппонента. Но руководство лиги пренебрежительно отнеслось к его просьбе. И с начала этого года он начал акцию «Свободу Нейту Диазу», так как ему не давали ни даты, ни оппонента. Хотя в списке желающих сойтись с Диазом были Дастин Порье и Гилберт Бёрнс.

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Дошло до того, что в июле Нейт дал интервью одному из главных ММА-журналистов в мире Ариэлю Хельвани, где он в очередной раз разнёс руководство лиги за бездействие и пустые обещания. Хотя ему по контракту оставался всего лишь один бой, и, видимо, из-за этого UFC удерживал бойца в «золотой клетке». Хотя до этого интервью руководство лиги терпело бойца и его выходки, например, как он помочился на штаб-квартиру организации.

Но спустя неделю после разговора с Хельвани UFC принялось решительно действовать и сплавило его под самого опасного из всех доступных бойцов дивизиона — Хамзата Чимаева. И недавно Нейт признался, что не хотел драться с Борзом.

«UFC ведёт себя прямо сейчас так, будто это именно я призывал к этому бою, но я этого не делал, я не хотел и до сих пор его не хочу», — сказал Диаз.

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Это очень похоже на месть со стороны работодателя. Однако таким же образом они решили спутать карты самому Чимаеву. В начале года его рассматривали как будущего чемпиона UFC, которому нужно сделать буквально один шаг, чтобы заполучить чемпионский поединок. Но даже после победы над Гилбертом Бёрнсом Дана Уайт охладел к чеченскому проспекту.

И вместо того, чтобы поставить Чимаева на первое место в очереди на титульный поединок или свести его с Колби Ковингтоном в элиминаторе, его игнорируют. А потом они всерьёз думают свести его с самым скучным бойцом дивизиона Белалом Мухаммадом. Но в UFC одумались и решили наказать Борза иначе.

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Если не смотреть на имена в афише, то поединок с третьим номером дивизиона и не рейтингованным бойцом — это мисматч. На бумаге для Диаза это похороны, но и Чимаеву этот бой ничего не даёт, кроме денег. Даже если Хамзат удосрочит Нейта в первом раунде и не пропустит ни одного удара, он не обойдёт ни Ковингтона, ни Усмана. Борз останется при своих и никуда не продвинется. А если проиграет, то про чемпионские амбиции можно будет надолго забыть.

Поэтому единственным победителем этой пары является Дана Уайт. Он смог угодить публике, которая точно в восторге от такой огненной афиши. К тому же этот PPV-турнир принесёт много платных просмотров, то есть денег в казну лиги. Пиарить его особо не нужно, потому что бойцы сделают всё сами. Но со спортивной точки зрения это провал. Нейт Диаз всё равно уйдёт, а Хамзат Чимаев рискует остаться у разбитого корыта. Ровно там сейчас и сидит его ливерпульский приятель Даррен Тилл.

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