А король-то ненастоящий. Усик испугался Фьюри и подставил Джошуа?

Тайсон Фьюри продолжает разрывать инфополе своими неповторимыми спичами. Но в этом году его стало слишком много, особенно после боя с Диллианом Уайтом. Он побил рекорд Конора Макгрегора по переобуванию, объявив два раза за четыре месяца об уходе на пенсию. Но Цыганский король тут же переворачивал игру и продолжал свои манипуляции.

Когда Александр Усик во второй раз одолел Энтони Джошуа, бой Усик — Фьюри казался неизбежным. И Цыганский король принялся раскачивать его сразу же после вердикта судей. Однако после пары дней стычек в соцсетях и заявлений в СМИ украинец отказался от боя в декабре, сославшись на семейные и личные причины.

«Бой с Тайсоном Фьюри в декабре невозможен. Во-первых, у меня старые травмы. Во-вторых, я просто не хочу боксировать в декабре. Я уже полгода не выхожу из зала, хочу побыть с детьми, семьёй. Бокс может немного подождать. В следующем году, как мне кажется, это случится. Я хочу титул WBC. Его захватили цыгане, какой-то король. Мы не знаем, что у Тайсона в голове. Все знают, что это просто сумасшедший парень. Очень хочется, чтобы этот бой состоялся в следующем году», — заявил Усик.

Поэтому вместо очередной отставки Фьюри перешёл на Джошуа, которому украинец, между прочим, предложил помощь. Как такое возможно? Разве семейные обстоятельства и травмы не помешают интенсивным спарринг-сессиям в Англии? Это очень похоже на хитрую отсидку, чтобы потом выбить более жирный куш. Да и готов ли Джошуа к очередному чемпиону? После такого разочарования, которое испытал Эй Джей от очередного поражения, нужен полноценный отдых на пару месяцев, чтобы вернуть веру в себя и привести себя в норму. А так выходит, что на его имени будут зарабатывать чемпионы, чтобы получить рекордный гонорар.

Поэтому нельзя сказать, что Фьюри находится в проигрышном состоянии из-за медийной привлекательности Джошуа. Этот же тезис подтвердил промоутер Джошуа Эдди Хирн.

«Реальность такова, что Энтони Джошуа по-прежнему, пожалуй, самая большая величина в боксе. Поединок Энтони против Тайсона Фьюри по-прежнему в пять раз крупнее, чем Фьюри против Александра Усика, это реальность. Кстати, Фьюри против Усика — отличный бой, но люди хотят увидеть Джошуа против Фьюри», — сказал Хирн.

Эдди Хирн Фото: Lewis Storey/Getty Images

Следом начались призывы Фьюри подписать контракт на бой. Он предложил своему соотечественнику щедрое распределение гонораров — 60-40%, чтобы тот точно не вздумал срулить. Сторона Джошуа приняла это предложение, но далее возник камень преткновения. Как ни странно, это не телеправа (Джошуа дерётся на DAZN, Фьюри — на ESPN), которые сразу же закрыли. Это дата встречи.

«Я видел, что они пытаются немного манипулировать датой, потому что мы официально забронировали футбольный стадион «Манчестер Юнайтед» на 12 ноября, однако они говорят, что это слишком рано.

Поэтому у меня есть кое-что получше, чем это, — стадион «Уэмбли», забронированный на 26 ноября этого года. И если он не хочет ехать на «Уэмбли» в конце ноября, у меня есть для него даже декабрьская дата — 3 декабря в Кардиффе!

Итак, выбирай, бездельник. Теперь ты не выкрутишься!» — заявил Цыганский король.

Но Хирн и Джошуа пытаются немного отсрочить поединок и испортить планы стороне Фьюри. Они настаивают на 17 декабря. И, видимо, сторона Эй Джея попытается взять на себя организацию боя и выбор локации, чтобы заполучить больше выгоды за столом переговоров.

Фьюри ответил коротко и ясно: «26 ноября на «Уэмбли» или 3 декабря в Кардиффе. Вот даты, соглашайся или уходи».

Это уже не первая попытка организовать эту встречу. В прошлый раз в организацию поединка за абсолютное чемпионство вмешался Деонтей Уайлдер, который смог отстоять в суде право в третий раз получить тумаков от Фьюри. Сейчас между ними никаких явных препятствий нет. Будем наблюдать за развитием событий.