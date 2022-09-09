Скандал в UFC! Хамзат Чимаев устроил массовую драку с участием ста бойцов. LIVE

В ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «T-Mobile Arena» состоится турнир UFC 279 с главным боем Хамзат Чимаев — Нейт Диаз. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию событий вокруг ивента, в карде которого значатся поединки россиянина Дениса Тюлюлина, молдаванина Иона Куцелабы, а также легенды UFC Тони Фергюсона.
Но бои начались значительно раньше. Перед пресс-конференцией за кулисами случился конфликт между Хамзатом и Кевином Холландом. Он перерос в массовую потасовку, в которой, по разным оценкам, приняли участие более 100 человек. Включая и команду Нейта Диаза.
Главные подробности – в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Ник и Нейт Диазы после грандиозной потасовки стенка на стенку с командами Чимаева и Холланда продолжают дисциплинированно готовиться к официальному поединку с Хамзатом.
Нокаут Тилла пока не подтверждён
Тут нам коллеги подсказывают, что подтверждения факта, что Даррена вырубили нет. В идеале, конечно, неплохо было бы ознакомиться хоть с какими-то видео из этого грандиозного кипежа. Пока вся информация идут со слов, пересказанных нашими коллегами-инсайдерами.
В UFC заявили, что Чимаев, Холланд и Нейт Диаз будут оштрафованы
В UFC подтвердили информацию инсайдеров о том, что Хамзат Чимаев, Кевин Холлэнд и Нэйт Диаз будут оштрафованы. Как уже заявлял Дана Уайт, боям этих бузотёров ничего не угрожает. Ох, как же будет жарко!
Уайт: если бы не Тики, у нас были бы проблемы
Подъехали подробности того, как Тики Гон разрулил хаос, который творился за кулисами несостоявшейся пресс-конференции.
«Если бы не Тики, у нас были бы проблемы, — сказал Уайт. Тики взял парочку парней из моей команды, а его даже нет в нашей команде. Тики получил по голове пару бутылок с водой, пару шлепков, пинков. Но разрулил ситуацию. Спасибо, Тики", — цитирует Дану Дэймон Мартин из mmafighting.com.
Паоло Коста отреагировал на события ночи в UFC
Ну и куда же мы без Паоло нашего Косты? Хамзат уже чётко дал понять, что драться с ним не будет. Напомнив унижение, которому его подверг в миг победы Исраэль Адесанья. Но у парня свербит, сил нет. Отреагировал он на события сегодняшней ночи, опубликовав такой вот «креативный» пост в социальных сетях.
Паоло Коста потроллил Хамзата Чимаева
Судя по тому, что рассказывают очевидцы, UFC легко отделалась. На таком накале, когда в бой на ограниченном пятаке идут три заряженных подготовительным лагерем группы бойцов численностью более ста человек, всё могло закончится гораздо хуже.
И, да, почему мы не удивлены, что в нокаут улетел именно Даррен Тилл?
У Даны Уайта претензии к службе безопасности
«Там не было никакой охраны, потому что все занимались другими делами, и как только все это начало извергаться, это было просто как *** шоу», — приводит слова главы UFC журналист Дэймон Мартин.
Отсутствие сотрудников СБ, а также огромное скопление людей за кулисами MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе и привело к такой ситуации. Уайт добавил также, что бывший боец UFC, ставший менеджером спортсменов, Тики Гон действительно помог успокоить ситуацию, встав между враждующими командами.
Дана Уайт отменил пресс-конференцию по требованию своего телохранителя
Настырный Дана Уайт предпринял попытку провести-таки пресс-конференцию. И решил выводить бойцов парами. Начали с Холланда и Родригеса, которые ответили на несколько вопросов. Но давать комментарии по поводу «дерьма», случившегося за кулисами не стали.
После того, как Холланда и Родригеса увели со сцены, у Уайта случился конфликт уже со своими сотрудниками службы безопасности. Он определённо хотел видеть на сцене Чимаева и Диаза. Но после вмешательства его личного охранника, раздосадованный глава UFC произнёс: «Да пошло оно. Сворачиваемся...", — сообщил журналист mmajunkie.usatoday.com Нолан Кинг.
Журналист Ариель Хелвани раскрыл подробности начала массовых беспорядков.
«Хамзат ударил Холлланда ногой в грудь, затем ситуация переросла в потасовку с Нейтом».
Когда состоится UFC 279 с главным боем Чимаев — Диаз
Турнир с боями россиянина Дениса Тюлюлина и молдованина Иона Куцелабы, а также легендарного Тони Фергюсона состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «T-Mobile Arena» в ночь на 11 сентября по московскому времени. Начало бойцовского вечера назначено на 01:00 мск. Ориентировочный старт поединка Хамзата Чимаева и Нэйта Диаза — не ранее 07:00 мск.
Дана Уайт: этого больше никогда не повторится
Уайт подтвердил, что угрозы срыва боёв, запланированных на UFC 279, в настоящее время нет. Но Дана заверил, что система безопасности будет существенно укреплена.
«Мы приезжаем сюда с небольшой командой на пресс-конференции, — сказал президент лиги. — На церемониальное взвешивание приходит не так много людей, как на официальную процедуру взвешивания и стердаунов. У нас будет куча охраны, это совсем другая игра. Этого больше никогда не повторится», — заверил Уайт.
Дана Уайт — о количестве бойцов в бандах Диаза и Чимаева
Президент UFC рассказал, что ситуацию существенно осложнило количество бойцов за кулисами пресс-конференции.
«Лагерь Диаса собрал 57 человек. В команде Хамзата было человек 30 с лишним. И все эти парни шли стенкой на стенку. Это было безумно. Здесь было совершенно безумно. … Вам не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, к чему согла в итоге привести вся эта пресс-конференция».
В организации массовой потасовки активное участие приняла команда Диаса. Диас, который пришел на пресс-день в среду с толпой примерно из 25 человек, в четверг пришел с такой же бандой.
Президент UFC рассказал, с чего началась массовая драка
Уайт заявил, что всего было задействовано четыре бойца, и подтвердил твит репортера ММА Ариэля Хельвани о том, что Кевин Холланд и Хамзат Чимаев первыми вступили в бой, прежде чем возник эффект домино от размена ударами с другими бойцами.
Кевин Холланд о потасовке с Хамзатом Чимаевым
«Просто чтобы все знали. Я предложил этому клоуну подстричь бороду бесплатно. Я не знаю нигде в США, где эта услуга предлагалась бы бесплатно! Я обещаю, что не ударил бы его», — заявил Холланд уже после драки.
Причина массовой драки — интервью Кевина Холланда
Между Кевином и Хамзатом неприязнь сложилась давно. Они несколько раз сталкивались на турнирах UFC, но всегда удавалось купировать конфликт и не доводить его до реальных стычек. Но Холланд во время одного из своих интервью перешёл черту, которая отделяет классический треш-ток от личного оскорбления, на которое такой лютый боец как Чимаев не ответить уже не мог.
Полный кард турнира UFC 279: Чимаев — Диаз
Основной кард
- Хамзат Чимаев (№3 рейтинга дивизиона) — Нейт Диаз, полусредний вес;
- Ли Джинглианг (№ 14) — Тони Фергюсон (№11), полусредний вес;
- Кевин Холлэнд — Дэниэл Родригез, промежуточный вес;
- Ирэн Алдана (№4) — Мэйси Чиассон (№10), женский легчайший вес;
- Джонни Уокер (№13) — Ион Куцелаба, полутяжёлый вес.
Предварительный кард (прелимы)
- Хаким Даводу — Джулиан Эроса, полулёгкий вес;
- Денис Тюлюлин — Джейми Пикетт, средний вес;
- Джейк Коллье — Крис Барнетт, тяжёлый вес.
Ранние прелимы
- Норма Джмонт Виана (№15) — Даниэль Вульф, женский полулёгкий вес;
- Чад Энхелигер — Хейли Алатенг, легчайший вес;
- Мелисса Мартинез — Элис Рид, женский минимальный вес.
Чимаев выступил с заявлением по поводу массовой драки
Хамзат Чимаев опубликовал первое видео после случившегося. В нём он частично пролил свет на случившееся.
«Говорил я им всем ну шутить с нами. Холланд своё получил, Диаз своё получил», — сказал Чимаев в своей социальной сети.
В массовой драке пострадал Даррен Тилл
Боец UFC, близкий друг Хамзата Чимаева, был нокаутирован в ходе драки, случившейся за кулисами пресс-конференции, которая в итоге была отменена, сообщает инсайдер Бретт Окамото.
Давненько мы не видели настолько расстерянного Дану Уайта. Он не мог подобрать слов, чтобы описать случившееся.
«Было несколько, сумасшедших эпизодов, я даже не знаю, как это назвать. 22 года я занимаюсь этим, и у нас никогда не было такого инцидента, как сегодня. Здесь разразился весь ад. Я даже не знаю, мы остановили это, но мы плохо поработали, чтобы этого не произошло», — приводит слова Уайта BJ penn.
Пресс-конференция UFC 279 отменена
В ночь на 9 сентября должна была состояться пресс-конфренция перед турниром UFC 279 с главным боем Хамзата Чимаева и Нейта Диаза. Однако же, президент лиги Дана Уайт сообщил о её отмене.
«Этого не произойдет. Я извиняюсь перед всеми… Такого еще не было в истории этой компании. Поверьте мне, когда я говорю вам, что это правильное решение не проводить эту пресс-конференцию прямо сейчас. Для всеобщей безопасности это правильное решение», — приводит слова Уайта MMAweekly.
- 9 сентября 2022
-
09:21
-
09:12
-
06:45
-
05:52
-
05:39
-
05:20
-
04:54
-
04:31
-
04:29
-
04:08
-
03:45
-
03:15
-
00:26
- 8 сентября 2022
-
23:24
-
22:42
-
22:32
-
22:11
-
21:52
-
21:38
-
21:26
-
21:16
-
20:55
-
20:29
-
19:36
-
18:53
-
18:15
-
17:37
-
16:44
-
15:51
-
14:44
-
14:03
-
13:04
-
12:49
-
12:08
-
11:51