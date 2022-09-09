Скандал в UFC! Хамзат Чимаев устроил массовую драку с участием ста бойцов. LIVE

Заводилами в этой грандиозной потасовке были Борз, Нейт Диаз и Кевин Холланд. Подробности — на «Чемпионате».

В ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «T-Mobile Arena» состоится турнир UFC 279 с главным боем Хамзат Чимаев — Нейт Диаз. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию событий вокруг ивента, в карде которого значатся поединки россиянина Дениса Тюлюлина, молдаванина Иона Куцелабы, а также легенды UFC Тони Фергюсона.

Но бои начались значительно раньше. Перед пресс-конференцией за кулисами случился конфликт между Хамзатом и Кевином Холландом. Он перерос в массовую потасовку, в которой, по разным оценкам, приняли участие более 100 человек. Включая и команду Нейта Диаза.

Главные подробности – в онлайн-трансляции «Чемпионата».