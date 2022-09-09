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UFC 279: Хамзат Чимаев против Нейта Диаза, Кевина Холланда, массовая драка, нокаутирован Даррен Тилл, видео

Скандал в UFC! Хамзат Чимаев устроил массовую драку с участием ста бойцов. LIVE
Игорь Брагин
Хамзат Чимаев устроил массовую драку на UFC 279
Комментарии
Заводилами в этой грандиозной потасовке были Борз, Нейт Диаз и Кевин Холланд. Подробности — на «Чемпионате».

В ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «T-Mobile Arena» состоится турнир UFC 279 с главным боем Хамзат Чимаев — Нейт Диаз. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию событий вокруг ивента, в карде которого значатся поединки россиянина Дениса Тюлюлина, молдаванина Иона Куцелабы, а также легенды UFC Тони Фергюсона.

Но бои начались значительно раньше. Перед пресс-конференцией за кулисами случился конфликт между Хамзатом и Кевином Холландом. Он перерос в массовую потасовку, в которой, по разным оценкам, приняли участие более 100 человек. Включая и команду Нейта Диаза.

Главные подробности – в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Когда состоится UFC 279 с главным боем Чимаев — Диаз Дана Уайт — о количестве бойцов в бандах Диаза и Чимаева Кевин Холланд о потасовке с Хамзатом Чимаевым Чимаев выступил с заявлением по поводу массовой драки Пресс-конференция UFC 279 отменена
Live Игорь Брагин

Ник и Нейт Диазы после грандиозной потасовки стенка на стенку с командами Чимаева и Холланда продолжают дисциплинированно готовиться к официальному поединку с Хамзатом.

07:49 Игорь Брагин

Нокаут Тилла пока не подтверждён

Тут нам коллеги подсказывают, что подтверждения факта, что Даррена вырубили нет. В идеале, конечно, неплохо было бы ознакомиться хоть с какими-то видео из этого грандиозного кипежа. Пока вся информация идут со слов, пересказанных нашими коллегами-инсайдерами.

06:58 Игорь Брагин

В UFC заявили, что Чимаев, Холланд и Нейт Диаз будут оштрафованы

В UFC подтвердили информацию инсайдеров о том, что Хамзат Чимаев, Кевин Холлэнд и Нэйт Диаз будут оштрафованы. Как уже заявлял Дана Уайт, боям этих бузотёров ничего не угрожает. Ох, как же будет жарко!

05:54 Игорь Брагин

Уайт: если бы не Тики, у нас были бы проблемы

Подъехали подробности того, как Тики Гон разрулил хаос, который творился за кулисами несостоявшейся пресс-конференции.

«Если бы не Тики, у нас были бы проблемы, — сказал Уайт. Тики взял парочку парней из моей команды, а его даже нет в нашей команде. Тики получил по голове пару бутылок с водой, пару шлепков, пинков. Но разрулил ситуацию. Спасибо, Тики", — цитирует Дану Дэймон Мартин из mmafighting.com.

05:48 Игорь Брагин

Паоло Коста отреагировал на события ночи в UFC

Ну и куда же мы без Паоло нашего Косты? Хамзат уже чётко дал понять, что драться с ним не будет. Напомнив унижение, которому его подверг в миг победы Исраэль Адесанья. Но у парня свербит, сил нет. Отреагировал он на события сегодняшней ночи, опубликовав такой вот «креативный» пост в социальных сетях.

Паоло Коста потроллил Хамзата Чимаева

Паоло Коста потроллил Хамзата Чимаева

05:36 Игорь Брагин

Судя по тому, что рассказывают очевидцы, UFC легко отделалась. На таком накале, когда в бой на ограниченном пятаке идут три заряженных подготовительным лагерем группы бойцов численностью более ста человек, всё могло закончится гораздо хуже.

И, да, почему мы не удивлены, что в нокаут улетел именно Даррен Тилл?

05:29 Игорь Брагин

У Даны Уайта претензии к службе безопасности

«Там не было никакой охраны, потому что все занимались другими делами, и как только все это начало извергаться, это было просто как *** шоу», — приводит слова главы UFC журналист Дэймон Мартин.

Отсутствие сотрудников СБ, а также огромное скопление людей за кулисами MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе и привело к такой ситуации. Уайт добавил также, что бывший боец ​​UFC, ставший менеджером спортсменов, Тики Гон действительно помог успокоить ситуацию, встав между враждующими командами.

05:13 Игорь Брагин

Дана Уайт отменил пресс-конференцию по требованию своего телохранителя

Настырный Дана Уайт предпринял попытку провести-таки пресс-конференцию. И решил выводить бойцов парами. Начали с Холланда и Родригеса, которые ответили на несколько вопросов. Но давать комментарии по поводу «дерьма», случившегося за кулисами не стали.

После того, как Холланда и Родригеса увели со сцены, у Уайта случился конфликт уже со своими сотрудниками службы безопасности. Он определённо хотел видеть на сцене Чимаева и Диаза. Но после вмешательства его личного охранника, раздосадованный глава UFC произнёс: «Да пошло оно. Сворачиваемся...", — сообщил журналист mmajunkie.usatoday.com Нолан Кинг.

05:06 Игорь Брагин

Журналист Ариель Хелвани раскрыл подробности начала массовых беспорядков.

«Хамзат ударил Холлланда ногой в грудь, затем ситуация переросла в потасовку с Нейтом».

05:01 Игорь Брагин

Когда состоится UFC 279 с главным боем Чимаев — Диаз

Турнир с боями россиянина Дениса Тюлюлина и молдованина Иона Куцелабы, а также легендарного Тони Фергюсона состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «T-Mobile Arena» в ночь на 11 сентября по московскому времени. Начало бойцовского вечера назначено на 01:00 мск. Ориентировочный старт поединка Хамзата Чимаева и Нэйта Диаза — не ранее 07:00 мск.

05:01 Игорь Брагин

Дана Уайт: этого больше никогда не повторится

Уайт подтвердил, что угрозы срыва боёв, запланированных на UFC 279, в настоящее время нет. Но Дана заверил, что система безопасности будет существенно укреплена.

«Мы приезжаем сюда с небольшой командой на пресс-конференции, — сказал президент лиги. — На церемониальное взвешивание приходит не так много людей, как на официальную процедуру взвешивания и стердаунов. У нас будет куча охраны, ​​это совсем другая игра. Этого больше никогда не повторится», — заверил Уайт.

04:57 Игорь Брагин

Дана Уайт — о количестве бойцов в бандах Диаза и Чимаева

Президент UFC рассказал, что ситуацию существенно осложнило количество бойцов за кулисами пресс-конференции.

«Лагерь Диаса собрал 57 человек. В команде Хамзата было человек 30 с лишним. И все эти парни шли стенкой на стенку. Это было безумно. Здесь было совершенно безумно. … Вам не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, к чему согла в итоге привести ​​вся эта пресс-конференция».

04:55 Игорь Брагин

В организации массовой потасовки активное участие приняла команда Диаса. Диас, который пришел на пресс-день в среду с толпой примерно из 25 человек, в четверг пришел с такой же бандой.

04:53 Игорь Брагин

Президент UFC рассказал, с чего началась массовая драка

Уайт заявил, что всего было задействовано четыре бойца, и подтвердил твит репортера ММА Ариэля Хельвани о том, что Кевин Холланд и Хамзат Чимаев первыми вступили в бой, прежде чем возник эффект домино от размена ударами с другими бойцами.

04:46 Игорь Брагин

Кевин Холланд о потасовке с Хамзатом Чимаевым

«Просто чтобы все знали. Я предложил этому клоуну подстричь бороду бесплатно. Я не знаю нигде в США, где эта услуга предлагалась бы бесплатно! Я обещаю, что не ударил бы его», — заявил Холланд уже после драки.

04:45 Игорь Брагин

Причина массовой драки — интервью Кевина Холланда

Между Кевином и Хамзатом неприязнь сложилась давно. Они несколько раз сталкивались на турнирах UFC, но всегда удавалось купировать конфликт и не доводить его до реальных стычек. Но Холланд во время одного из своих интервью перешёл черту, которая отделяет классический треш-ток от личного оскорбления, на которое такой лютый боец как Чимаев не ответить уже не мог.

04:43 Игорь Брагин

Полный кард турнира UFC 279: Чимаев — Диаз

Основной кард

  • Хамзат Чимаев (№3 рейтинга дивизиона) — Нейт Диаз, полусредний вес;
  • Ли Джинглианг (№ 14) — Тони Фергюсон (№11), полусредний вес;
  • Кевин Холлэнд — Дэниэл Родригез, промежуточный вес;
  • Ирэн Алдана (№4) — Мэйси Чиассон (№10), женский легчайший вес;
  • Джонни Уокер (№13) — Ион Куцелаба, полутяжёлый вес.

Предварительный кард (прелимы)

  • Хаким Даводу — Джулиан Эроса, полулёгкий вес;
  • Денис Тюлюлин — Джейми Пикетт, средний вес;
  • Джейк Коллье — Крис Барнетт, тяжёлый вес.

Ранние прелимы

  • Норма Джмонт Виана (№15) — Даниэль Вульф, женский полулёгкий вес;
  • Чад Энхелигер — Хейли Алатенг, легчайший вес;
  • Мелисса Мартинез — Элис Рид, женский минимальный вес.
04:41 Игорь Брагин

Чимаев выступил с заявлением по поводу массовой драки

Хамзат Чимаев опубликовал первое видео после случившегося. В нём он частично пролил свет на случившееся.

«Говорил я им всем ну шутить с нами. Холланд своё получил, Диаз своё получил», — сказал Чимаев в своей социальной сети.

04:38 Игорь Брагин

В массовой драке пострадал Даррен Тилл

Боец UFC, близкий друг Хамзата Чимаева, был нокаутирован в ходе драки, случившейся за кулисами пресс-конференции, которая в итоге была отменена, сообщает инсайдер Бретт Окамото.

04:36 Игорь Брагин

Давненько мы не видели настолько расстерянного Дану Уайта. Он не мог подобрать слов, чтобы описать случившееся.

«Было несколько, сумасшедших эпизодов, я даже не знаю, как это назвать. 22 года я занимаюсь этим, и у нас никогда не было такого инцидента, как сегодня. Здесь разразился весь ад. Я даже не знаю, мы остановили это, но мы плохо поработали, чтобы этого не произошло», — приводит слова Уайта BJ penn.

04:33 Игорь Брагин

Пресс-конференция UFC 279 отменена

В ночь на 9 сентября должна была состояться пресс-конфренция перед турниром UFC 279 с главным боем Хамзата Чимаева и Нейта Диаза. Однако же, президент лиги Дана Уайт сообщил о её отмене.

«Этого не произойдет. Я извиняюсь перед всеми… Такого еще не было в истории этой компании. Поверьте мне, когда я говорю вам, что это правильное решение не проводить эту пресс-конференцию прямо сейчас. Для всеобщей безопасности это правильное решение», — приводит слова Уайта MMAweekly.

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