Трое против Конора и толпа Маги на Минеева. 5 самых жёстких массовых драк в истории ММА

В ночь с 10 на 11 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится турнир UFC 279, в главном поединке которого Хамзат Чимаев встретится с Нейтом Диазом. Ивент будет транслироваться по каналам «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также на UFC Fight Pass, а за два дня до поединка соперники устроили массовую драку, из-за которой пришлось отменить пресс-конференцию. Это не первый случай жёстких заруб в ММА вне клетки – случались и не менее эпичные.

Джонс против Кормье

Перед первым поединком Боунса и Ди Си бойцы не скрывали неприязни друг к другу – это вылилось в жёсткую стычку во время битвы взглядов. Джонс подошёл к Кормье и намеренно столкнулся с ним лбами, Даниэль в ответ толкнул действующего на тот момент чемпиона – да так, что тот отлетел.

Джон Джонс и Даниэль Кормье Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Джон не мог стерпеть такого унижения – он откинул пояс и бросился на Ди Си с кулаками. Разнять двух легенд пытались около 20 человек – благо, что в данном случае у членов команды Джонса и Кормье хватило ума не ввязываться в драку. И всё же сторонний пострадавший был – это Дэйв Шоллер, который в момент стердауна стоял между бойцами.

Минеев против Исмаилова

Самая громкая дилогия в истории российских ММА сопровождалась агрессивной раскруткой. Задолго до реванша во время одного из турниров Fight Nights Минеев вышел в клетку и вызвал Исмаилова – тот был на турнире и откликнулся. После обмена колкостями Владимир стукнул оппонента микрофоном по лицу, а в ответ получил проход в ноги. Спустя пару секунд в клетке оказалась толпа неизвестных людей, жаждущих нанести урон Минееву. Внутри было не протолкнуться, но конфликтующих удалось унять, а случившееся позволило привлечь ещё больше интереса к бою.

Владимир Минеев и Магомед Исмаилов Фото: Fight Nights Global

Хабиб против Диаза

Массовая потасовка с участием Орла и Нейта состоялась на турнире промоушена WSOF. У бойцов разные версии произошедшего. По словам Нурмагомедова, он встретился с Нейтом и грубо обратился к нему на русском языке, а друг Диаза стоял рядом и чересчур эмоционально возмущался. Российского бойца это возмутило, и он просто вырубил кореша Нейта. А спустя несколько часов в фойе казино Planet Hollywood случилась массовая потасовка с участием Ислама Мамедова и Эседуллы Эмирагаева – первый якобы дал Диазу пинка, а второй – швырнул стулом.

Но рассказ Нейта сильно отличается. Стоктонский гангстер заявил, что Орёл и его друзья сделали групповой снимок с ним на фоне, просто чтобы таким образом пошутить над американцем. Как вспоминал Диаз, Хабиб сказал ему: «Да ладно, чувак», после чего вся толпа начала над ним смеяться. В ответ Диаз якобы отвесил Орлу пощёчину, а тот не предпринял ответных действий.

Хабиб против Макгрегора

Сразу после досрочной победы над ирландцем Орёл вылетел из клетки прямо на тренера Ноториуса, Диллона Дэниса. В этот момент в клетку ворвались члены команды Хабиба – Эседулла Эмирагаев, Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов – эта тройка напала на ирландца.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

Неизвестно, что именно заставило Нурмагомедова выпрыгнуть за пределы октагона – одни говорят, что Дэнис оскорблял российского бойца прямо во время боя, другие – что всё начал Али Абдель-Азиз, который спровоцировал секундантов Макгрегора. В любом случае для бойцов потасовка закончилась не только сумасшедшими гонорарами, но и девятимесячной дисквалификацией, которую они провели в полнейшем финансовом благополучии.

Коулман против Руа

В 2006 году на турнире Pride состоялся первый бой Марка Коулмана и Маурисио Руа. В середине первого раунда бразилец сломал руку после неудачного приземления, но жёстко настроенный Марк словно не обратил на это внимания и продолжил лупить соперника. Даже когда судья дал сигнал об остановке, американцу было недостаточно. Он отпихнул рефери и кинулся дальше бить травмированного Маурисио.

Марк Коулман и Маурисио Руа Фото: Josh Hedges/Getty Images

В этот момент началось самое интересное. Чтобы заступиться за Руа, в ринг влетели его брат Мурило Руа и друг Вандерлей Силва. Со стороны Коулмана через канаты перелезли Фил Барони и отец Марка. Затем ринг постепенно заполнился менее известными людьми. Началось массовое рубилово, во время которого досталось каждому, но бойцов быстро разняли, а Коулман даже успел отпраздновать победу.