Жаркие дуэли взглядов на UFC 279! Чимаева освистали фанаты, а Диаз оскорблял Хабиба. LIVE

В ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «T-Mobile Arena» состоится турнир UFC 279 с главным боем Хамзат Чимаев — Нейт Диаз. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию событий вокруг ивента, в карде которого значатся поединки россиянина Дениса Тюлюлина, молдаванина Иона Куцелабы, а также легенды UFC Тони Фергюсона.

А событий вокруг этого ивента хоть отбавляй. Сначала перед пресс-конференцией команда Хамзата (в составе 37 бойцов) напала на Холланда, который был с парой тренеров и десятком спарринг-партнёров. Но очень скоро в потасовку вмешались парни Нейта Диаза, которых насчитали аж 50 душ! Ну а спустя 13 часов Борз с треском провалил взвешивание. И тут такое началось!

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