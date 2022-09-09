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UFC 279: Чимаев провалил взвешивание, Диаз вызвал Фергюсона, а Холланд — Чимаева, где смотреть прямую онлайн-трансляцию

Жаркие дуэли взглядов на UFC 279! Чимаева освистали фанаты, а Диаз оскорблял Хабиба. LIVE
Игорь Брагин
UFC 279: Чимаев провалил взвешивание
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Все подробности турнира мечты — на «Чемпионате».

В ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «T-Mobile Arena» состоится турнир UFC 279 с главным боем Хамзат Чимаев — Нейт Диаз. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию событий вокруг ивента, в карде которого значатся поединки россиянина Дениса Тюлюлина, молдаванина Иона Куцелабы, а также легенды UFC Тони Фергюсона.

А событий вокруг этого ивента хоть отбавляй. Сначала перед пресс-конференцией команда Хамзата (в составе 37 бойцов) напала на Холланда, который был с парой тренеров и десятком спарринг-партнёров. Но очень скоро в потасовку вмешались парни Нейта Диаза, которых насчитали аж 50 душ! Ну а спустя 13 часов Борз с треском провалил взвешивание. И тут такое началось!

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Live Евгений Нарижный

UFC 279 – бомба, честно говоря

Этот турнир, несомненно, войдёт в историю. Предвкушаем поединки и идём спать, но утром обязательно продолжим следить за всем, что происходит вокруг этого крутого ивента!

02:50 Евгений Нарижный

А Диаз вдруг вспомнил Хабиба!

Нейт Диаз

«Мы должны были встретиться с ним (Фергюсоном — Прим. «Чемпионата») давно. Засранец Хабиб испугался его так же, как и испугался меня. Вчера мы побили другого засранца за домом, и сегодня он не сделал вес», — сказал Диаз в флеш-интервью Джо Рогану после дуэли взглядов.

02:45 Евгений Нарижный

Главный бой двух легенд в силе!

Нейт Диаз и Тони Фергюсон

Тони Фергюсон и Нейт Диаз были максимально уважительны друг к другу.

02:43 Евгений Нарижный

Чимаев предложил фанатам заткнуться

Хамзат Чимаев

«Я не знаю, как провалил взвешивание. Эй, заткнитесь, ребята! (обращаясь к толпе) Мне плевать, я разнесу всех», – сказал Хамзат в интервью Джо Рогану.

02:40 Евгений Нарижный

А вот и (почти) главные герои турнира – Чимаев и Холланд!

Хамзат Чимаев и Кевин Холланд

Кевин выкинул в толпу ботинки, а Хамзат что-то покричал на весах. Зрители поддерживали американца, а Чимаеву, наоборот, свистели изо всех сил.

02:39 Евгений Нарижный

Ли и Родригес спасают турнир

Ли Джинлианг и Даниэль Родригес

Джинлианг весит на 10 фунтов меньше, но это не мешает ему принять бой с опасным оппонентом.

02:30 Евгений Нарижный

Молдавский Халк против Джонни Уокера!

Джонни Уокер и Ион Куцелаба

Топовая афиша! В этот раз Ион Куцелаба был непривычно спокоен.

02:27 Евгений Нарижный

Не забыли, что на UFC 279 из россиян бьётся не только Хамзат?

Денис Тюлюлин и Джейми Пиккетт

Денис Тюлюлин встретится с Джейми Пиккеттом, оба в весе.

02:18 Евгений Нарижный

Горячие дуэли взглядов начинаются прямо сейчас!

Смотрим, как Чимаев встретится с Холландом, а Диаз пересечётся с Фергюсоном!

02:17 Евгений Нарижный

Кто главный неудачник всех этих перестановок?

По-прежнему Ли Джинлианг. Мало того, что не позволили надеть шикарный костюм на пресс-конференцию, так ещё и выдали жёсткого, но неизвестного соперника почти на 5 кг тяжелее вместо ветерана с именем.

02:05 Евгений Нарижный

Волкановски нравится новый кард, но

Алекс Волкановски

«Я не хочу поощрять всё то дерьмо, которое произошло, но эти бои стали намного лучше!» – заявил австралиец в соцсетях.

01:50 Евгений Нарижный

Кто-то наложил на Тони Фергюсона проклятие?

Тони Фергюсон

Любой турнир, в котором участвует Эль Кукуй, становится интереснее. Но иногда это происходит по абсолютно загадочным причинам. Судите сами:

Март 2017 года – Хабиб снимается с турнира UFC 209 из-за проблем с весогонкой. Там он должен был подраться с Тони;

Апрель 2018 года – Фергюсон порвал связку колена, и снялся с боя против Хабиба, а вместо него с Орлом за пояс подрался Эл Яквинта;

Май 2022 года – Чарльз Оливейра теряет пояс из-за проблем с весогонкой, Тони бьётся на том же турнире против Майкла Чендлера;

Сентябрь 2022 года – сразу три поединка на UFC 279 полностью перетасовываются, в том числе и бой Фергюсона.

Совпадение? Не думаем!

01:36 Евгений Нарижный

Обновлённый полный кард UFC 279

Хамзат Чимаев

Главный кард

Нейт Диаз – Тони Фергюсон

Хамзат Чимаев – Кевин Холланд

Ли Джинлианг – Даниэль Родригес

Ирен Алдана – Мэйси Чиассон

Джонни Уокер – Ион Куцелаба

Предварительный кард

Хаким Даводу – Джулиан Эроса

Жаилтон Алмейда – Антон Туркал

Джейми Пикетт – Денис Тюлюлин

Джейк Коллье – Крис Барнетт

Ранние прелимы

Норма Дюмонт – Даниэлль Вольф

Чед Анелигер – Хейли Алатенг

Элис Рид – Мелисса Мартинес

Дариан Уикс – Йоан Лэйнесс

01:22 Евгений Нарижный

А бывшему сопернику Тони достался экс-оппонент Холланда

Ли Джинлианг сразится с Даниэлем Родригесом. Бой пройдет в промежуточном весе (до 81,6 кг). Тоже посмотрим!

01:16 Евгений Нарижный

Нейт Диаз проведёт бой с Тони Фергюсоном!

Нейт Диаз

Схватка двух ветеранов также пройдёт в пять раундов и станет главным событием турнира, ничего себе!

01:16 Евгений Нарижный

Официально! Хамзат Чимаев подерётся с Кевином Холландом!

Об этом Дана Уайт сообщил в прямом эфире Sport Center. Поединок будет пятираундовым.

00:58 Евгений Нарижный

Похоже, план Диаза раскрыт

Бывший боец UFC Чейл Соннен раскусил Стоктонского гангстера: «Нейт получает деньги за шоу и расторгает контракт, даже не избивая Чимаева. Мастерплан Диаза!»

00:49 Евгений Нарижный

Дана Уайт сообщит важные новости совсем скоро!

Дана Уайт

Президент UFC выйдет в прямой эфир в 1:00 по московскому времени. Ждём у телевизоров с бокалами и бенгальскими огнями.

00:46 Евгений Нарижный

Александру Ракичу пора в матчмейкеры

Александр Ракич

Когда Хамзат Чимаев провалил взвешивание, сербский полутяж раньше всех предложил составить пары именно таким образом: Диаз – Тони, Чимаев – Холланд, Родригес – Джинлианг.

00:38 Евгений Нарижный

Медицинские проблемы? Вот настоящая причина, почему Хамзат не сделал вес

Не стоило заглядывать к бабушке в преддверии важного мероприятия.

00:30 Евгений Нарижный

Официальное объявление боя Диаза и Чимаева всё ближе!

Нейт Диаз

Как сообщает Ариэль Хельвани, поединок Нейта и Тони будет пятираундовым мейн-ивентом, но пока сделка не состоялась, хотя движется в верном направлении.

00:20 Игорь Брагин

Хаким Даводу отдаст 30 процентов от гонорара Джулиану Эросе. Их бой в силе! Хамзат, кстати, тоже. Нот тут вопрос — кому?!

00:17 Игорь Брагин

Три бойца провалили взвешивание

По итогам церемонии сразу три бойца провалили взвешивание — Хамзат Чимаев, Хаким Даводу и Крис Барнетт, причём Барнетт не уложился в лимит тяжёлого веса.

00:17 Игорь Брагин

На утро сегодняшнего дня кард выглядел так:

Полный кард турнира UFC 279: Чимаев — Диаз

Основной кард

  • Хамзат Чимаев (№3 рейтинга дивизиона) — Нейт Диаз, полусредний вес;
  • Ли Джинглианг (№ 14) — Тони Фергюсон (№11), полусредний вес;
  • Кевин Холлэнд — Дэниэл Родригез, промежуточный вес;
  • Ирэн Алдана (№4) — Мэйси Чиассон (№10), женский легчайший вес;
  • Джонни Уокер (№13) — Ион Куцелаба, полутяжёлый вес.

Предварительный кард (прелимы)

  • Хаким Даводу — Джулиан Эроса, полулёгкий вес;
  • Денис Тюлюлин — Джейми Пикетт, средний вес;
  • Джейк Коллье — Крис Барнетт, тяжёлый вес.

Ранние прелимы

  • Норма Джмонт Виана (№15) — Даниэль Вульф, женский полулёгкий вес;
  • Чад Энхелигер — Хейли Алатенг, легчайший вес;
  • Мелисса Мартинез — Элис Рид, женский минимальный вес.
00:12 Игорь Брагин

А вот кто спас ситуацию перед пресс-конференцией

Бывший боец UFC Тики Гон оказался в эпицентре событий. Он не растерялся, подтянул к себе несколько охранников (хоть и не входит в СБ UFC) и разрулил хаос, который творился за кулисами несостоявшейся пресс-конференции.

«Если бы не Тики, у нас были бы проблемы, — сказал Уайт. Тики взял парочку парней из моей команды, а его даже нет в нашей команде. Тики получил по голове пару бутылок с водой, пару шлепков, пинков. Но разрулил ситуацию. Спасибо, Тики", — цитирует Дану Дэймон Мартин из mmafighting.com.

00:10 Игорь Брагин

У Даны Уайта претензии к службе безопасности

«Там не было никакой охраны, потому что все занимались другими делами, и как только все это начало извергаться, это было просто как *** шоу», — приводит слова главы UFC журналист Дэймон Мартин.

Отсутствие сотрудников СБ, а также огромное скопление людей за кулисами MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе и привело к такой ситуации. Уайт добавил также, что бывший боец ​​UFC, ставший менеджером спортсменов, Тики Гон действительно помог успокоить ситуацию, встав между враждующими командами.

00:08 Игорь Брагин

Дана Уайт в шоке

Президент UFC ожидал чего угодно, но только не такого. Толпу, кстати, утихомирили без него. Об этом чуть позже. Дана даже попытался вывести бузотёров к журналистам по парам, но понял, что задача невыполнима. Пресс-конференцию отменили.

00:06 Игорь Брагин

Хамзат устроил драку перед пресс-конференцией

Чимаев, по какой-то непонятной причине, ещё до боя переругался со всеми, с кем только было доступно. В соцсетях и лично. А уже перед самым стартом огненной, как видел её Дана Уайт, пресс-конференции, Волк тупо зарядил Холланду ногой в корпус. И началось. Закончилось бы ровно, не будь рядом банды Нейта Диаса. В составе 50 бойцов! Против них было 37 ребят от Хамзата и ещё два десятка зевак. И начался замес.

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