Жаркие дуэли взглядов на UFC 279! Чимаева освистали фанаты, а Диаз оскорблял Хабиба. LIVE

В ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «T-Mobile Arena» состоится турнир UFC 279 с главным боем Хамзат Чимаев — Нейт Диаз. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию событий вокруг ивента, в карде которого значатся поединки россиянина Дениса Тюлюлина, молдаванина Иона Куцелабы, а также легенды UFC Тони Фергюсона.
А событий вокруг этого ивента хоть отбавляй. Сначала перед пресс-конференцией команда Хамзата (в составе 37 бойцов) напала на Холланда, который был с парой тренеров и десятком спарринг-партнёров. Но очень скоро в потасовку вмешались парни Нейта Диаза, которых насчитали аж 50 душ! Ну а спустя 13 часов Борз с треском провалил взвешивание. И тут такое началось!
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UFC 279 – бомба, честно говоря
Этот турнир, несомненно, войдёт в историю. Предвкушаем поединки и идём спать, но утром обязательно продолжим следить за всем, что происходит вокруг этого крутого ивента!
А Диаз вдруг вспомнил Хабиба!
«Мы должны были встретиться с ним (Фергюсоном — Прим. «Чемпионата») давно. Засранец Хабиб испугался его так же, как и испугался меня. Вчера мы побили другого засранца за домом, и сегодня он не сделал вес», — сказал Диаз в флеш-интервью Джо Рогану после дуэли взглядов.
Главный бой двух легенд в силе!
Тони Фергюсон и Нейт Диаз были максимально уважительны друг к другу.
Чимаев предложил фанатам заткнуться
«Я не знаю, как провалил взвешивание. Эй, заткнитесь, ребята! (обращаясь к толпе) Мне плевать, я разнесу всех», – сказал Хамзат в интервью Джо Рогану.
А вот и (почти) главные герои турнира – Чимаев и Холланд!
Кевин выкинул в толпу ботинки, а Хамзат что-то покричал на весах. Зрители поддерживали американца, а Чимаеву, наоборот, свистели изо всех сил.
Ли и Родригес спасают турнир
Джинлианг весит на 10 фунтов меньше, но это не мешает ему принять бой с опасным оппонентом.
Молдавский Халк против Джонни Уокера!
Топовая афиша! В этот раз Ион Куцелаба был непривычно спокоен.
Не забыли, что на UFC 279 из россиян бьётся не только Хамзат?
Денис Тюлюлин встретится с Джейми Пиккеттом, оба в весе.
Горячие дуэли взглядов начинаются прямо сейчас!
Смотрим, как Чимаев встретится с Холландом, а Диаз пересечётся с Фергюсоном!
Кто главный неудачник всех этих перестановок?
По-прежнему Ли Джинлианг. Мало того, что не позволили надеть шикарный костюм на пресс-конференцию, так ещё и выдали жёсткого, но неизвестного соперника почти на 5 кг тяжелее вместо ветерана с именем.
Волкановски нравится новый кард, но
«Я не хочу поощрять всё то дерьмо, которое произошло, но эти бои стали намного лучше!» – заявил австралиец в соцсетях.
Кто-то наложил на Тони Фергюсона проклятие?
Любой турнир, в котором участвует Эль Кукуй, становится интереснее. Но иногда это происходит по абсолютно загадочным причинам. Судите сами:
Март 2017 года – Хабиб снимается с турнира UFC 209 из-за проблем с весогонкой. Там он должен был подраться с Тони;
Апрель 2018 года – Фергюсон порвал связку колена, и снялся с боя против Хабиба, а вместо него с Орлом за пояс подрался Эл Яквинта;
Май 2022 года – Чарльз Оливейра теряет пояс из-за проблем с весогонкой, Тони бьётся на том же турнире против Майкла Чендлера;
Сентябрь 2022 года – сразу три поединка на UFC 279 полностью перетасовываются, в том числе и бой Фергюсона.
Совпадение? Не думаем!
Обновлённый полный кард UFC 279
Главный кард
Нейт Диаз – Тони Фергюсон
Хамзат Чимаев – Кевин Холланд
Ли Джинлианг – Даниэль Родригес
Ирен Алдана – Мэйси Чиассон
Джонни Уокер – Ион Куцелаба
Предварительный кард
Хаким Даводу – Джулиан Эроса
Жаилтон Алмейда – Антон Туркал
Джейми Пикетт – Денис Тюлюлин
Джейк Коллье – Крис Барнетт
Ранние прелимы
Норма Дюмонт – Даниэлль Вольф
Чед Анелигер – Хейли Алатенг
Элис Рид – Мелисса Мартинес
Дариан Уикс – Йоан Лэйнесс
А бывшему сопернику Тони достался экс-оппонент Холланда
Ли Джинлианг сразится с Даниэлем Родригесом. Бой пройдет в промежуточном весе (до 81,6 кг). Тоже посмотрим!
Нейт Диаз проведёт бой с Тони Фергюсоном!
Схватка двух ветеранов также пройдёт в пять раундов и станет главным событием турнира, ничего себе!
Официально! Хамзат Чимаев подерётся с Кевином Холландом!
Об этом Дана Уайт сообщил в прямом эфире Sport Center. Поединок будет пятираундовым.
Похоже, план Диаза раскрыт
Бывший боец UFC Чейл Соннен раскусил Стоктонского гангстера: «Нейт получает деньги за шоу и расторгает контракт, даже не избивая Чимаева. Мастерплан Диаза!»
Дана Уайт сообщит важные новости совсем скоро!
Президент UFC выйдет в прямой эфир в 1:00 по московскому времени. Ждём у телевизоров с бокалами и бенгальскими огнями.
Александру Ракичу пора в матчмейкеры
Когда Хамзат Чимаев провалил взвешивание, сербский полутяж раньше всех предложил составить пары именно таким образом: Диаз – Тони, Чимаев – Холланд, Родригес – Джинлианг.
Медицинские проблемы? Вот настоящая причина, почему Хамзат не сделал вес
Не стоило заглядывать к бабушке в преддверии важного мероприятия.
Официальное объявление боя Диаза и Чимаева всё ближе!
Как сообщает Ариэль Хельвани, поединок Нейта и Тони будет пятираундовым мейн-ивентом, но пока сделка не состоялась, хотя движется в верном направлении.
Хаким Даводу отдаст 30 процентов от гонорара Джулиану Эросе. Их бой в силе! Хамзат, кстати, тоже. Нот тут вопрос — кому?!
Три бойца провалили взвешивание
По итогам церемонии сразу три бойца провалили взвешивание — Хамзат Чимаев, Хаким Даводу и Крис Барнетт, причём Барнетт не уложился в лимит тяжёлого веса.
На утро сегодняшнего дня кард выглядел так:
Полный кард турнира UFC 279: Чимаев — Диаз
Основной кард
- Хамзат Чимаев (№3 рейтинга дивизиона) — Нейт Диаз, полусредний вес;
- Ли Джинглианг (№ 14) — Тони Фергюсон (№11), полусредний вес;
- Кевин Холлэнд — Дэниэл Родригез, промежуточный вес;
- Ирэн Алдана (№4) — Мэйси Чиассон (№10), женский легчайший вес;
- Джонни Уокер (№13) — Ион Куцелаба, полутяжёлый вес.
Предварительный кард (прелимы)
- Хаким Даводу — Джулиан Эроса, полулёгкий вес;
- Денис Тюлюлин — Джейми Пикетт, средний вес;
- Джейк Коллье — Крис Барнетт, тяжёлый вес.
Ранние прелимы
- Норма Джмонт Виана (№15) — Даниэль Вульф, женский полулёгкий вес;
- Чад Энхелигер — Хейли Алатенг, легчайший вес;
- Мелисса Мартинез — Элис Рид, женский минимальный вес.
А вот кто спас ситуацию перед пресс-конференцией
Бывший боец UFC Тики Гон оказался в эпицентре событий. Он не растерялся, подтянул к себе несколько охранников (хоть и не входит в СБ UFC) и разрулил хаос, который творился за кулисами несостоявшейся пресс-конференции.
«Если бы не Тики, у нас были бы проблемы, — сказал Уайт. Тики взял парочку парней из моей команды, а его даже нет в нашей команде. Тики получил по голове пару бутылок с водой, пару шлепков, пинков. Но разрулил ситуацию. Спасибо, Тики", — цитирует Дану Дэймон Мартин из mmafighting.com.
У Даны Уайта претензии к службе безопасности
«Там не было никакой охраны, потому что все занимались другими делами, и как только все это начало извергаться, это было просто как *** шоу», — приводит слова главы UFC журналист Дэймон Мартин.
Отсутствие сотрудников СБ, а также огромное скопление людей за кулисами MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе и привело к такой ситуации. Уайт добавил также, что бывший боец UFC, ставший менеджером спортсменов, Тики Гон действительно помог успокоить ситуацию, встав между враждующими командами.
Дана Уайт в шоке
Президент UFC ожидал чего угодно, но только не такого. Толпу, кстати, утихомирили без него. Об этом чуть позже. Дана даже попытался вывести бузотёров к журналистам по парам, но понял, что задача невыполнима. Пресс-конференцию отменили.
Хамзат устроил драку перед пресс-конференцией
Чимаев, по какой-то непонятной причине, ещё до боя переругался со всеми, с кем только было доступно. В соцсетях и лично. А уже перед самым стартом огненной, как видел её Дана Уайт, пресс-конференции, Волк тупо зарядил Холланду ногой в корпус. И началось. Закончилось бы ровно, не будь рядом банды Нейта Диаса. В составе 50 бойцов! Против них было 37 ребят от Хамзата и ещё два десятка зевак. И начался замес.
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