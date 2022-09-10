От позора UFC 279 спас не Дана Уайт. Что за гений превратил унылый турнир в событие года?

В ночь с 10 на 11 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится турнир UFC 279, главным событием которого изначально должен был стать бой Хамзата Чимаева и Нейта Диаза. Однако Борз провалил весогонку на 3,9 кг, после чего в промоушене нашли выход и перетасовали участников трёх основных поединков. Новым мейн-ивентом стал поединок Диаза и Тони Фергюсона, соглавным событием – схватка Чимаева и Кевина Холланда, а третьим по значимости боем оказалось противостояние Ли Джинлианга и Даниэля Родригеса. Изначально Тони должен был драться с Ли, а Холланд – с Ди-Родом.

Из трёх откровенно средних поединков примерно за четыре часа в UFC слепили три новых, и каждый получился в разы горячее, интереснее и конкурентнее. Холланд точно опаснее для Чимаева, чем Диаз, а у Нейта появился шанс против Тони. Как и у Эль Кукуя – с Нейтом, ведь в бою с китайцем их практически не было. Третий поединок слепили из остатков, но на него тоже стоит обратить внимание: Джинлианг согласился драться, несмотря на перевес соперника в 4,5 кг.

Последние пару дней турнир UFC 279 находился в постоянном хаосе. Сначала были массовая потасовка и отмена пресс-конференции, затем – провал Чимаева и переформатирование карда. В руководстве максимально красиво вышли из ситуации – непонятно, как вообще такое возможно?

Уже появилась теория, что Дана Уайт выступил в роли кукловода – якобы босс UFC имеет настолько безграничное влияние, что запланировал и потасовку, и перемены в карде. Но Дана – не такой авторитет для всех бойцов и членов их команд, чтобы по его просьбе они отыгрывали то, чего не было, и обманывали медиа в интервью. Уайт выглядел слишком растерянно после отмены пресс-конференции, а на актёра он не учился.

На самом деле, всё проще – просто Дана собрал команду настоящих профессионалов, способных решить практически любой вопрос. Вся слава достаётся Уайту, но большинство ключевых решений, принимающихся в UFC – результат действий других людей. Один из важнейших сотрудников промоушена, находящихся в тени Даны – Хантер Кэмпбелл. Именно он первым подтвердил, что бой Чимаева с Холландом состоится. Инсайдер Ариэль Хельвани называет его самым ценным игроком, который спас кард UFC 279.

Так кто же такой Хантер Кэмпбелл? Согласно его профилю в деловой соцсети LinkedIn, с апреля 2019 года он занимает пост главного коммерческого директора UFC. В промоушен Хантер пришёл работать в 2017-м, и тогда он занял пост исполнительного вице-президента и главного юрисконсульта. Мужчина закончил три университета, а до UFC работал управляющим партнёром в юридической фирме Campbell & Williams.

Хантер Кэмпбелл (слева) Фото: Личный архив Али Абдель-Азиза

По мнению Хельвани, Кэмпбелл – третий по значимости человек в UFC после владельца Endeavor Ари Эмануэля и Даны Уайта. Именно Хантер совершает все крупные сделки. «Воспринимайте его как генерального менеджера UFC, если бы они были спортивным клубом. Тем не менее он никогда не говорит публично и не должен объяснять свои решения. Во всяком случае, некоторым нравится иметь дело с ним», – рассказывал инсайдер.

При этом Кэмпбелл известен максимальной жёсткостью в переговорах. Когда UFC не может договориться с бойцами, обвиняют Дану Уайта, но чаще всего дело в принципиальной позиции Хантера. При нём в промоушене используют принцип «бери или уходи» при переговорах с бойцами, отдавая приоритет стабильности над краткосрочной выгодой. Из-за такого стиля ведения бизнеса Дана Уайт уже имел проблемы с кучей легенд, в том числе со Стипе Миочичем, Жоржем Сен-Пьером, а в последнее время – Джоном Джонсом и Фрэнсисом Нганну.

Неизвестно, каким образом, но в самые короткие сроки Кэмпбеллу удалось убедить всех, что выйти на 24-часовом уведомлении против серьёзного соперника – хорошая и выгодная затея. Хантер удовлетворил запрос Холланда о пятираундовом бое и утряс разногласия между Тони и Нейтом в пользу Диаза – их поединок также пройдёт чемпионскую дистанцию, хотя Фергюсон был против. Кэмпбелл нашёл подход и деньги для каждого. Хантер невероятно крут – возможно, именно он станет преемником Даны Уайта, когда босс заработает гору денег и решит отдохнуть.