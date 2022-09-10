С толпой за спиной Чимаев пнул Холланда. Но в честном бою есть шанс облажаться

В ночь с 10 на 11 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится турнир UFC 279 (ивент будет транслироваться по каналам «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также на UFC Fight Pass. – Прим. «Чемпионата»), главным событием которого изначально должен был стать бой Хамзата Чимаева и Нейта Диаза. После того как Борз не справился с весогонкой, его соперником стал Кевин Холланд, у которого был запланирован поединок на том же ивенте против Даниэля Родригеса.

Очевидно, что Стоктонский гангстер не имел никаких шансов против Чимаева. Диаза отдавали на растерзание Хамзату, но тот не показал нужные цифры на весах и испортил планы Даны Уайта. Холланд по прозвищу Пионер тоже считается андердогом у букмекеров, но в него верят сильнее, и это оправданно.

Кевин точно сильнее и свежее Диаза. Если Нейта считают гуру в джиу-джитсу, то Холланд – универсальный боец. Он не прочь поймать соперника на приём и при этом шикарен в стойке. У американца чёрные пояса по БЖЖ и кунг-фу, но есть лишь одна ключевая проблема – Холланд трагически слаб в борьбе. Из-за немощности Кевина в этом аспекте прервалась его гениальная серия из пяти побед подряд, когда его залежал Дерек Брансон. А спустя месяц Пионер вышел на коротком уведомлении против Марвина Веттори, и итальянец провернул ровно то же самое, что и Брансон.

Холланд обещал прокачать борьбу, сам Даниэль Кормье предлагал ему приехать в зал AKA и подтянуть этот аспект. Но пока неизвестно, удалось ли Кевину улучшить навыки в партере – последние соперники не действовали с ним в стиле Брансона, и проявлять борцовские скиллы не было необходимости. Однако даже если Пионер стал круче как борец, это вряд ли поможет ему в поединке с Чимаевым.

Хамзат Чимаев и Кевин Холланд Фото: Jeff Bottari/Getty Images

У Чимаева всё же есть шансы облажаться в поединке с Кевином, но они не слишком велики. Если Хамзат захочет красиво победить в стойке, у Кевина появится небольшая возможность нокаутировать Борза. В конце концов, мы ещё не видели Чимаева в полноценном поединке со средневесом – 17 секунд против Джеральда Миршерта не считаются. Кевин может попробовать навязать сопернику рубку, и если оба бойца в ней выживут, то неизвестно, кто будет лучше выглядеть к концу третьего раунда. Хамзата вообще зря допустили до этого поединка: сообщалось, что он не сделал вес из-за судорог по всему телу – непонятно, почему с такой проблемой он может выходить в клетку и драться.

Последнее, что может помочь Холланду – взаимная ненависть бойцов. После массовой драки перед пресс-конференцией, когда Чимаев зарядил Кевину ногой в грудь с толпой людей из своей команды за спиной, у Пионера наверняка остались вопросы к Борзу. А постоянно находящийся на взводе Хамзат рискует не совладать с эмоциями – тогда случится что-то страшное для его фанатов.