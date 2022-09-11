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UFC 279: Нейт Диаз — Тони Фергюсон, результат боя, кто выиграл

Тони Фергюсон умер как боец. Пять поражений подряд — стыд и позор
Денис Дорофеев
UFC 279: Нейт Диаз — Тони Фергюсон. Обзор боя
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А Нейт Диаз — молодец. Закончил карьеру в UFC по своим правилам.

Закончился турнир UFC 279 поединком между живыми легендами ММА Нейтом Диазом и Тони Фергюсоном. Если бы Хамзат Чимаев не спутал всем карты своим проваленным взвешиванием за 3,5 кг лишка, тогда Стоктонский гангстер закрывал бы свой контракт боем с Борзом, а Фергюсон дрался бы с бывшим соперником Чимаева Ли Джинлиангом. Но матчмейкеры изящно выкрутились и свели пару мечты, которая была должна состояться ещё очень давно, по словам Нейта Диаза.

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Диаз продавил пятираундовый формат, хотя Эль Кукуй должен был сражаться с китайцем три раунда. И тем не менее фаворитом на бумаге являлся Тони, несмотря на то что он пребывает в дичайшем спаде в связи с тем, что проиграл последние четыре боя. Что касается Нейта, то он потерпел поражение в трёх из четырёх последних поединков. Причём Диаз давал конкурентные бои во всех случаях. В его обидчиках числятся топы: Конор Макгрегор, Хорхе Масвидаль и нынешний чемпион UFC Леон Эдвардс. Поэтому интриги в этой паре сбитых лётчиков было предостаточно. Оттого удивительно видеть их в главном событии номерного турнира.

Поединок протекал по одному сценарию. Он начался в невысоком темпе с размена одиночными ударами. Фергюсон сбивал Диаза лоу-киками, но в итоге у Эль Кукуя пошла кровь из ноги спустя 1,5 минуты после начала. К концу пятиминутки Нейт включил серийные атаки и украл концовку за счёт большей активности. Второй раунд прошёл аналогично первому. Фергюсон снова преимущественно работал ногами, а Диаз — руками, причём серийно.

Однако Эль Кукуй явно проигрывал в стойке. На последней минуте раунда у Фергюсона открылось рассечение вокруг глаза. Дальше дела были только хуже. Тони всё более явно уступал Диазу в перестрелках, из-за чего приходилось убегать. Но Нейт обернул это в шутливый демарш отказываться драться дальше. Фергюсон не клюнул и лёг на канвас. Хотя при этом они проявляли взаимное уважение друг к другу.

Вместе с тем было очевидно, что это уже не тот кровожадный Тони Фергюсон. И вместо него мы видели плюшевую версию Эль Кукуя. В четвёртом раунде доминирование Диаза стало очевидным, из-за чего Тони решился на отчаянный шаг — полезть в борьбу. Нейт сразу же поймал его на «гильотину» и финишировал. Судье Марку Годдарду пришлось вмешаться.

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Таким образом, Нейт Диаз закончил свою карьеру в UFC на своих правилах, разбив Фергюсона в одну калитку. А Тони показал, что он окончательно закончился как боец. Он не смог взять ни одного раунда у бойца не из топ-15 дивизиона. Итого, у Эль Кукуя уже пять поражений подряд. Это не просто перебор, это конец. Тони, зачем дальше позориться?

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