«Хамзат — нулевой салага». Реакция UFC на победу Чимаева и его провал на взвешивании

В ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 279. В рамках соглавного боя шведский боец Хамзат Чимаев встречался с американцем Кевином Холландом. Бой завершился досрочной победой Чимаева в первом раунде удушающим приёмом.

Изначально Чимаев должен был драться с Диазом, однако провалил взвешивание на 3,5 кг, в результате чего UFC пришлось изменить главный кард турнира. Хамзату был уготован бой с Холландом, тогда как новым соперником Диаза стал Тони Фергюсон.

Победа Хамзата получилась абсолютно безоговорочной. За время, проведённое в октагоне, Хамзат нанёс сопернику всего один удар, сделал два тейкдауна и предпринял две попытки сабмишена. На счету американского бойца ни одного удара, тейкдауна, попытки сабмишена или переворота.

Для Чимаева одержанная победа стала 12-й в карьере. Боец чеченского происхождения пока не потерпел ни одного поражения. Предыдущий бой Чимаев выиграл у Гилберта Бёрнса единогласным решением судей. Холланд, в свою очередь, потерпел восьмое поражение в карьере при 23 победах.

«Дайте мне этих парней из главного боя, я одолею обоих»

После окончания поединка Чимаев дал комментарий относительно боя. «Ну что теперь? Скажите теперь что-нибудь? Уничтожу всех парней в дивизионе! Дайте мне обоих парней из главного боя сразу – будет то же самое. Я собирался сделать вес, но в итоге доктор остановил меня. Я здесь умираю в клетке, я никогда её не покину – это мой дом. Победа над Холландом? Мы всё это тренируем каждый день. Спасибо моей команде!» – заявил Чимаев в интервью Джо Рогану.

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Затем непобеждённый Хамзат пришёл на пресс-конференцию, где ему задали вопрос, сможет ли он уложиться в лимит полусреднего веса, если ему дадут титульный бой.

«Почему нет? Я же делал его раньше. Посмотрим, я пока не знаю. Я вижу это так. Вернусь обратно домой, послушаю своего тренера. Если он скажет возвращаться в полусредний вес, мы вернёмся туда. Если он скажет переходить в более тяжёлый вес, мы поднимемся. Мне всё равно. Я просто делаю свою работу на сборах. Упорно тренируюсь и послезавтра уже вернусь к тренировкам. У меня в жизни ничего нет, кроме зала. Когда закончу карьеру, я не знаю, что буду делать.

Провал на взвешивании? Посмотрите взвешивание в соцсетях и увидите, у кого больше всего просмотров. И вы поймёте, кто из нас больше звезда. У меня восемь миллионов просмотров, у Диаза — шесть миллионов. Люди могут сказать, что они не хотят смотреть, как я сражаюсь. Они лжецы. Все хотят смотреть мои бои, все хотят видеть убийцу. Я профессиональный спортсмен.

Срыв боя с Диазом? Да я бы убил его. Я был бы в тюрьме, так что, может быть, я должен быть счастлив», — сказал Чимаев на пресс-конференции после турнира UFC 279.

Хамзат Чимаев — Кевин Холланд Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

«Если ты не делаешь свой вес, то получаешь такую реакцию»

Президент UFC Дана Уайт признался, что хотел бы увидеть шведского бойца чеченского происхождения в среднем весе.

«Определённо 185 фунтов (83,9 кг — лимит среднего веса. — Прим. «Чемпионата»). Больше никаких боёв в промежуточном весе», — сообщил Уайт на пресс-конференции после окончания UFC 279.

Далее президент промоушена UFC прокомментировал поведение болельщиков, которые освистывали Хамзата на взвешивании перед боем с Холландом, а также во время и после него.

«Нет, я не удивлён такой реакцией. Они сумасшедшие. Если ты не делаешь вес, ты получаешь такую реакцию. Эти парни — профессионалы своего дела. Они должны показывать готовый вес и демонстрировать хорошую форму. Поэтому нет, я не шокирован. Я шокирован тем, сколько сейчас вертолётов», — сказал глава UFC на пресс-конференции после турнира.

Также глава UFC прокомментировал вероятность организации боя между Чимаевым и американцем Колби Ковингтоном.

«Не знаю. Особенно после того, как он не сделал вес. Но вообще у нас есть много вариантов для Хамзата. Возможно, это будет в полусреднем или всё-таки среднем весе», — ответил глава UFC на пресс-конференции после турнира.

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«Чимаев — плохой парень. У него особенный талант»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо ярко высказался о победе Чимаева над Холландом.

«На этой неделе было много ненужной драмы, но Хамзат Чимаев – плохой парень! У него особенный талант. Хамзат Чимаев пропустил один значимый удар за свою карьеру в UFC, не считая боя с Гилбертом Бёрнсом. Это невероятно! Доминирующий борец — опасный рецепт в этом виде спорта», — написал Сехудо в своём «твиттере».

Хамзат Чимаев Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

«Не мог даже подумать, что Чимаеву будет так легко»

Американский боец смешанных единоборств Бен Аскрен отреагировал на победу Чимаева в поединке с Холландом, заявив, что не ожидал такого быстрого завершения боя. По словам Аскрена, такой итог выглядел ужасным для Холланда.

«Я не мог даже подумать, что Чимаеву будет так легко. Это выглядело ужасно для Холланда», — написал Аскрен в своих социальных сетях.

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«Хамзат — нулевой салага, даже беспокоиться о нём не буду»

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз после своей победы над Тони Фергюсоном в главном событии турнира UFC 279 объявил, что уходит из промоушена, и мимоходом проехался по Чимаеву, который провалил взвешивание и сорвал главный бой карда.

«У меня был чисто борцовский тренировочный лагерь. Бокс я вообще не оттачивал, но мы вроде вывезли. Хамзат? Это просто нулевой салага, я даже беспокоиться о нём не буду. Я здесь просто чтобы сделать свою работу, у меня оставался один бой. Я всё никак не могу получить бой и сказал им, чтобы дали кого угодно. И по крайней мере я получил достойного, крутого представителя ММА.

Между мной и UFC отношения с переменным успехом, но так или иначе я люблю UFC, уважение Дане Уайту, Лоренцо Фертитте и Хантеру Кэмпбеллу. Я хочу ненадолго уйти из UFC и показать, как захватить и поиметь другой спорт. Конор Макгрегор не знал, как это делать, и все остальные бойцы не знают. Поэтому я на какое-то время уйду и захвачу другой спорт, освою новую профессию, стану лучшим там, а затем вернусь сюда, чтобы взять титул UFC», – сказал Диаз после боя Джо Рогану.