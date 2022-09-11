Российского чемпиона не хотят пускать в элиту. Заура настолько боятся?

Вечером, 11 сентября, в Челябинске прошёл боксёрский турнир, приуроченный ко дню города. В главном событии турнира от RCC Boxing Promotions (основана Русской медной компанией) выступили чемпион мира в лёгком весе по версии WBC Silver Заур Абдуллаев и чемпион мира по версии IBO Хованни Страффон из Мексики. Абдуллаев завоевал свой пояс в прошлогоднем бою против Деяна Златичанина. И в феврале этого года он смог одолеть самого Хорхе Линареса. Единственное поражение было допущено от действующего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Дэвина Хэйни.

А для Страффона это уже второй выезд в Россию. Пять лет назад он проиграл Ваге Саруханяну. А самым громким успехом является победа нокаутом в первом раунде над Джеймсом Теннисоном. Но его никак не смутил статус оппонента, и Страффон начал диктовать ход боя с первого раунда. Он осыпал Абдуллаева ударами, но большинство из них приходилось в защиту. А Заур работал в выжидательной манере — он искал бреши у Страффона. Поэтому из-за более высокой активности первые три раунда можно отдать гостю из Мексики.

Абдуллаев включился в четвёртой трёхминутке, начав пробивать Страффона по открытым зонам. У Заура неоднократно проходили двойки и апперкоты в корпус. Гость из Мексики начал просаживаться, и его активность сходила на нет. В пятом раунде вокруг его правого глаза возник отёк. Именно в этой трёхминутке превосходство российского бойца стало особенно явным. И бой принял более открытый характер. И когда казалось, что Заур уже своё не отпустит, угол мексиканца отказался продолжать поединок. Таким образом, Абдуллаев провёл вторую успешную защиту пояса WBC Silver.

Единственный логичный путь развития карьеры россиянина — это продвижение по линии WBC. Пояс принадлежит абсолютному чемпиону мира в лёгком весе Дэвину Хэйни. В связи с чем за ним выстроилась длиннющая очередь. Заур идёт на четвёртой строчке. Выше него идут Василий Ломаченко, Джордж Камбосос и Исаак Круз. Очевидно, что украинец, скорее всего, станет следующим оппонентом Хэйни. А кроме того, есть Райан Гарсия, ведомый Оскаром де ла Хойей, и Джервонта Дэвис.

Таким образом, перспективы россиянина весьма туманные, потому что он стоит в конце очереди из-за своего паспорта. Один из способов вырваться из тени — это подняться в первый полусредний вес, где нет звёзд мировой величины и легче прорваться на вершину. Иначе ему не видать оппонентов даже уровня Хорхе Линареса. Поэтому остаётся надеяться на то, что промоутеры Абдуллаева смогут найти ему конкурентный поединок за океаном. При нынешних обстоятельствах это вполне вероятно организовать в первом полусреднем дивизионе.