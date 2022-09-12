Хасбик подписал контракт с UFC. Ну что, теперь бой с Макгрегором состоится?

Лига настолько верит в Хасбуллу, что захантила его сразу же на пять лет.

После прошедшего турнира UFC 279 прогремела сумасшедшая новость — блогер Хасбик подписал пятилетний контракт с UFC. Но он не подразумевает бои, как вы могли бы подумать. Если бы это было так, тогда это случилось бы в прошлом году, когда раскручивали его поединок с прямым конкурентом по весовой категории Абдурозиком.

«Хасбулла подписал пятилетний контракт с UFC. Он подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие», — сообщил источник из ТАСС.

Скорее всего, первое медиавзаимодействие блогера и лиги этого года состоится на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Именно там в прошлом году Хасбик познакомился с Даной Уайтом. Президент промоушена ещё тогда признавался в интересе по отношению с Хасбулле. Но это было в контексте организации боя с Абдурозиком.

Прошёл год, а он до сих пор возглавляет поезд хайпа. Не так давно он обзавёлся знакомством с чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски. Заодно Хасбик заручился его поддержкой в противостоянии с Конором Макгрегором. В UFC не так много звёзд с серьёзной поддержкой в медиапространстве, которые могут сравниться с Конором Макгрегором.

Поэтому лига воспользовалась моментом и захантила его, да ещё сразу на пять лет. Видимо, в нём видят большой потенциал на годы вперёд. Интересно, когда же состоится первая встреча блогера с Конором? Или теперь ирландец будет всячески избегать его, дабы не попасть на дагестанскую свиту?

Что можно точно сказать, так это то, что UFC приблизил эту встречу. Остаётся ждать дальнейших действий от Макгрегора. Кто знает, может быть, это послужит его побегу из лиги?