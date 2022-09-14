В UFC ценят читеров? Как Чимаев исполнил «трюк Хабиба» на весах

В ночь с 10 на 11 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся турнир UFC 279, в соглавном событии которого Хамзат Чимаев в первом раунде задушил Кевина Холланда. Борз подрался с американцем в промежуточном весе после того, как провалил весогонку. На взвешивании он показал результат 80,9 кг при разрешённых 77,5 кг, из-за чего поединок с Нейтом Диазом отменили.

В этот раз перевес Чимаева оказался слишком значителен, и не заметить его было невозможно. Но почти год назад, когда в октябре 2021-го на UFC 267 Хамзат бился с Ли Джинлиангом, боец вспомнил один из старых «трюков Хабиба», чем привёл в замешательство сотрудников Атлетической комиссии.

При первой попытке Чимаева встать на весы он показал на полкилограмма больше лимита – 77,8. Бойцу дали час на сгонку веса, но тот вернулся уже спустя 50 минут. В этот раз весы под Хамзатом показали 75,2 кг, что на 2,6 кг меньше. Согнать столько за час практически нереально. Дело в том, что Чимаев опёрся руками на полотенце, которым сотрудники прикрыли его при взвешивании. Боец надавил на ткань чересчур сильно и перенёс на неё слишком много веса. Работники UFC посчитали, что проблема в весах, но спустя несколько минут всё же попросили Хамзата взвеситься ещё раз уже с поднятыми руками.

Третья попытка устроила всех – Чимаев показал на весах 77,5 кг, и никто не увидел нарушений. Вероятно, попыткой опереться на полотенце Борз решил перестраховаться – он наверняка видел, что обмануть таким образом комиссию удавалось не один раз, и не только Хабибу, но и его одноклубнику Даниэлю Кормье.

Права на видео принадлежат UFC. Видео доступно на YouTube-канале MMA Junkie.

На взвешивании перед UFC 279 Хамзат не использовал полотенце. Либо понимал, что почти четыре килограмма этим трюком отыграть не удастся, либо просто знал, что в случае проблем ему дадут Кевина Холланда.

В UFC ценят читеров вроде Чимаева? За Борза Дана Уайт точно держится. Но теперь чеченскому шведу придётся переходить в средний дивизион – босса UFC серьёзно беспокоит неспособность Хамзата уложиться в рамки 77,5 кг.