«За себя и за Сашку». Исмаилов захотел улететь в нокаут вслед за Штормом?

7 октября на площадке Pravda Old School Boxing пройдёт боксёрский поединок между Магомедом Исмаиловым и Александром Иличем. Особенностью боксёрской схватки между ними является тот факт, что они будут драться в олдскульных перчатках из конского волоса. Формат боя — 6 раундов по 3 минуты.

После того как Александр Шлеменко потерпел сокрушительное поражение от серба, зашли разговоры о скором реванше Шторма, а также о поединке Исмаилов — Илич. Тем более Магомед сразу же после краха Шлеменко вызвал Илича на бой, пообещав победить «за себя и за Сашку». Когда казалось, что эти разговоры утихнут на фоне реабилитации Лысого хищника после травмы колена и последующей подготовки к декабрьской схватке со Штормом, на сцену вышла площадка Pravda.

Они сделали бойцам предложение, от которого те не смогли отказаться — $ 500 тысяч Исмаилову и $ 100 тысяч Иличу. Это больше, чем им полагается/полагалось по контракту за бой со Шлеменко. Разумеется, Магомед забыл про колено и ринулся подписывать его. Серб также повёлся на жирный чек, потому что таких больших денег он нигде больше не получит.

Естественно, тут смущают два фактора. Первый — это здоровье Магомеда. У него давняя история с коленями, которая тянется несколько лет. Но мы затронем последние события. 12 июля он снимается с августовского поединка против Шлеменко как раз из-за колена. 26 августа Шторм проигрывает Иличу, и Исмаилов тут же бросает вызов сербу. А 13 сентября, то есть менее чем через три недели объявляют о его бое с обидчиком Шлеменко, который состоится 7 октября. По такой логике за два месяца он должен был успеть восстановиться. С учётом того, что ему 36 лет, в это с трудом верится.



Второй фактор — уровень оппонента. Лысый хищник будет драться не с какой-то импортной грушей, чью роль в этом году отлично исполнил Оланреваджу Дуродола, а с панчером, уработавшим Шлеменко за 19 секунд. Илич — прирождённый ударник с длинными руками и ногами. Это очень опасная история для Исмаилова. И риск получить травму или тяжёлые увечия велик. А из-за этого может снова сорваться поединок со Шлеменко. Интересно, как будет оправдываться Магомед за очередной срыв боя? Ничего личного, только бизнес, или деньги не пахнут?