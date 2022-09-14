Был олимпийской надеждой России, но получил срок. А теперь спаррингует с Дациком

Одним из самых перспективных российских боксёров прошлого десятилетия наряду с Глебом Бакши являлся Георгий Кушиташвили. Впервые чемпионом России Георгий стал в 2015 году в возрасте 20 лет. С тех пор он закрепился в составе национальной сборной. А спустя два года после того триумфа он должен был поехать на чемпионат Европы в Харьков, но его не пустили на территорию Украины из-за того, что он посещал Крым после 2014 года.

А в 2018 году Кушиташвили во второй раз стал чемпионом России, тем самым подтвердив свои притязания на олимпийскую путёвку. Но в 2019-м он стал только вторым, уступив в финале Имаму Хатаеву. Тем не менее Георгий не переставал выпадать из обоймы сборной и вправе считался одной из олимпийских надежд. Однако всё перечеркнул один инцидент.

2 февраля 2020 года Кушиташвили был задержан сотрудниками правоохранительных органов в районе Фрунзенской набережной в Москве. Однако он сопротивлялся действиям росгвардейцев и сломал нос одному из них. А при досмотре у него был обнаружен пакет с запрещёнными веществами. За что на Георгия завели уголовное дело за нападение на сотрудника правоохранительных органов и незаконное хранение наркотиков.

Это дело было быстро взято в оборот. От Кушиташвили отвернулись все важные лица. И казалось, что теперь дорога в сборную России будет закрыта раз и навсегда. Но его приговорили к трём годам условного заключения с двумя годами испытательного срока.

Видео доступно на канале TRUE GYM MMA в YouTube. Права на видео принадлежат TRUE GYM MMA.

Ему удалось избежать серьёзного срока заключения в колонии благодаря поддержке Федерации бокса России. Но его отстранили от сборной до 10 сентября 2022 года. Хотя, по признанию самого бойца, ему дали понять, что его ждут в сборной. Однако Георгий начал карьеру в профессионалах в конце 2021 года на одном из турниров в RCC. В дебюте он нокаутировал опытного Дениса Грачёва.

А в феврале 2022-го одолел нигерийца Габриэля Оланреваджу техническим нокаутом во втором раунде. И при этом Кушиташвили умудрился стать чемпионом Европы в составе сборной Грузии в весовой категории до 86 кг. Вместе с тем он продолжает тренироваться в России.

И на днях проверку чемпионом Европы прошёл Вячеслав Дацик, которому 24 сентября предстоит бой против Александра Емельяненко. Они спарринговали два раунда по три минуты. За это время Дацик напропускал немало ударов по голове. Кушиташвили легко переигрывал Рыжего Тарзана за счёт базы в виде простых двоек и своевременных отскоков назад. Между ними слишком велика разница в скорости, бойцовском интеллекте и подвижности (Георгий весит 87 кг, а Вячеслав — около 130 кг). После спаррингов чемпион Европы дал краткую характеристику Дацику.

«Конечно, тяжело ему, слабенький. Я не бил просто, не работал. Он физически сильный, 40 килограммов разницы», — сказал Кушиташвили.

За последние два года Кушиташвили пережил серьёзный спад, после которого обычно карьера загибается бесповоротно. Но он смог переломить этот тренд и вернуться в строй. Надеемся, что мы ещё услышим про его новые победы.