Канело Альварес предал бокс, как Моуринью — футбол. Его бои невозможно смотреть

В ночь с 17 на 18 сентября состоится третья часть противостояния между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным. К своим 32 годам мексиканец мог закрепиться в звании лучшего бойца современности. Но вместо этого он избрал лёгкий путь для пополнения наследственного фонда имени себя. Благодаря переходу во второй средний вес Канело вписал своё имя в историю бокса, став абсолютным чемпионом мира. Этот чит-код можно сравнить с понижением уровня сложности в одном известном футбольном симуляторе, где он спустился с мирового класса до любителя.

Вообще, впервые я услышал о Канело Альваресе, когда был объявлен его бой против Флойда Мейвезера в 2013 году. Тогда ему было всего лишь 23 года, но за спиной уже были громкие победы над Шейном Мозли, Остином Траутом и Хосесито Лопесом. В то время как у Флойда был рекорд 45-0, у мексиканца были впечатляющие 42-0-1. Хотя разница в возрасте 13 лет.

В начале прошлого десятилетия Альварес отличался не типичной для мексиканцев манерой ведения боя. Канело не рубился со своими оппонентами, а боксировал и игрался с ними. Он одинаково здорово работал как первым, так и вторым номером. Этим он и привлекал аудиторию, хотя у него уже тогда был мощный удар. Но его выделяли не нокаутирующие данные, а боксёрские. Сауль обладал обширным бойцовским арсеналом, благодаря которому показывал очень красивый бокс, близкий к эталонному.

Тот молодой мексиканец был способен абсолютно на всё. По его движениям можно было составлять учебники и видеокурсы, как нужно боксировать, как бить, как уворачиваться. У раннего Канело оказались доведены до автоматизма уклоны и нырки с минимально допустимой амплитудой. Это феноменальный результат упорного труда и правильной работы тренерского штаба.

Из-за этого в начале прошлого десятилетия было понятно, что перед нами будущая звезда мирового бокса, способная затмить аж самого Мейвезера. Эти разговоры не утихли даже после проигрыша Флойду. Сауль подтвердил эти ожидания, одолев Мигеля Котто, Геннадия Головкина, Джеймса Киркленда, Альфредо Ангуло и других. Но с годами он перестал полагаться на свою технику и начал драться с позиции силы.

Амир Хан и Сауль Альварес Фото: Christian Petersen/Getty Images

Канело больше не игрался со своими оппонентами, а неспешно выцеливал свою жертву. Как рыбак ждёт улова, так и Канело выжидал момент, чтобы уложить соперника. Собственно, именно так он утратил свою идентичность и стал денежным мешком, гоняющимся за нокаутами в довольно примитивном стиле. За это его и наказал Дмитрий Бивол.

Не так давно Канело признался, что Бивол не лучше мексиканца. На самом деле, он прав. Если бы он использовал весь свой бойцовский арсенал против россиянина, как в праймовые годы, тогда Дмитрий точно не смог бы «вывезти» тот космический уровень. Но вероятность, что Альварес откатится к настройкам 10-летней давности, мизерна. Из-за чего даже у 40-летнего Геннадия Головкина появляются шансы на успех. И если Канело умудрится проиграть казахстанцу в заключительной схватке трилогии, это станет большей трагедией, чем проигрыши Энтони Джошуа.

Ведь если у GGG спад связан прежде всего с возрастом, то у Канело — с отказом от всего того, что он нарабатывал годами. И эта трагедия соизмерима с тем, что случилось с Жозе Моуринью, когда он превратился из гения контратак в адепта автобусного футбола. Мне очень импонировал ранний Сауль Альварес, который переигрывал всех благодаря бойцовскому интеллекту, наработанным до автоматизма эталонным уклонам и ныркам, а также тактическим разнообразием. Раньше он представлял опасность, даже стоя спиной у канатов, как Флойд Мейвезер.

А сейчас Альварес бесит своим однобразием в сторону нокаутов в пешеходном темпе. В его боксе больше нет места красоте и эстетике. Из-за этого нет видимых причин восхищаться им и болеть за него. А ведь ему ещё нет 35 лет. Поэтому Сауль не имеет права называться легендой бокса, сколько бы титулов ни было за его спиной. Потому что Канело предал бокс так же, как Моуринью предал футбол.