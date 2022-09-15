«Ел слишком много тирамису». Чимаев опять наехал на Хабиба – всё из-за замечания Орла

В ночь с 10 на 11 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся турнир UFC 279, в соглавном событии которого Хамзат Чимаев в первом раунде задушил Кевина Холланда. Поединок в промежуточном весе Борз провёл потому, что провалил весогонку к бою против Нейта Диаза, чем вызвал много хейта со стороны фанатов. Поклонники UFC по-настоящему разочаровались в Чимаеве, они освистывали его во время взвешивания и боя.

Высказался даже Хабиб Нурмагомедов. Бывший чемпион UFC не присутствовал на турнире – в это время он проводил встречу с мусульманами в Бирмингеме. Когда Орла спросили о Хамзате и проваленном взвешивании, он не стал отходить от темы встречи и объяснил неудачу Чимаева религиозными убеждениями его окружения.

«Если вы мусульманин, вам нужно окружить себя хорошими людьми, мусульманами, которые скажут: «Эй, не делай этого». Я недавно смотрел взвешивание Хамзата Чимаева. Я следил за тем, что происходит с его весом, и смотрел на его команду. Мусульман вокруг него нет, и это очень плохо. Потому что если ты мусульманин, то тебе нужны хорошие, сильные люди вокруг тебя. Они скажут: «Вернись, сделай это», — высказался Хабиб.

Бывший чемпион не посетил UFC 279, зато в соцсетях ивент активно обозревала главная фанатка Нурмагомедова, американка Кайли Мид по прозвищу Мини-Хабиб. Девочка со 109 тысячами подписчиков поделилась совместной фотографией с Чимаевым, под которой поделилась мнением о проваленном взвешивании.

«Он зависал в ресторане часами, пил газированную воду и, возможно, ел в ночь перед взвешиванием, и теперь, к сожалению, Хамзат провалил весогонку на 3,5 кг. Я была расстроена всю ночь тем, что увидела. Надеялась, что бой состоится – Хамзат был очень мил со мной и фанатами, но было так странно видеть его не расстроенным, пьющим воду в ресторане за часы до взвешивания», – написала девочка.

Через несколько часов Хамзат оставил комментарий под этим сообщением: «Я ел слишком много тирамису, вот почему мой бой против Тони Фергюсона отменяли пять раз». Позже Чимаев удалил коммент, но все уже успели сделать скриншот, а Мини-Хабиб подтвердила, что Хамзат действительно писал это. «Да, он удалил комментарий с моей страницы, это уже второй раз, когда он лезет к Хабибу», – сообщила Кайли.

Хамзат Чимаев и Мини-Хабиб Фото: Из личного архива Кайли Мид

Первый случай состоялся весной 2021 года, когда во время прямой трансляции Рамзана Кадырова в комментариях появился Чимаев. Президент Чечни говорил о Хабибе, и Хамзат ответил: «Мы и его порвём, если захочет». Орёл отреагировал спустя пару недель, но был максимально спокоен: «Я от этого человека ничего и никогда не ждал. Он имеет право. Если он считает нужным так писать, пусть так пишет», – сказал Хабиб.

Позже менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз сообщил, что Чимаев принёс извинения перед Нурмагомедовым, а Орёл их принял. Но похоже, что конфликт не улажен до конца. Вероятно, Хамзату не понравились слова бывшего чемпиона о его окружении. И вряд ли Хабиб оставит шутку о тирамису без ответа.