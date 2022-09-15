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Сауль Альварес – Геннадий Головкин 3, как прошёл бой Головкина и Балога, нокаут, видео

Головкин феерично дебютировал в профи. Соперник пал к его ногам уже в первом раунде. Видео
Евгений Нарижный
Как прошёл бой Головкина и Балога
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Попытки опытного венгра подняться выглядели комично.

В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится вечер бокса, в главном поединке которого встретятся Геннадий Головкин и Сауль Альварес. GGG и Канело завершат трилогию, их первый бой закончился раздельной ничьей, а второй – спорной победой мексиканца решением большинства судей. При этом оба боксёра зарекомендовали себя жёсткими нокаутёрами, особенно Головкин, который выиграл досрочно 84% от всех успешных поединков.

Профессиональную карьеру Головкин тоже начал с нокаута. В мае 2006-го Геннадий встретился с Габором Балогом. 31-летний венгр был подходящим соперником для дебюта – джорнимен с рекордом 1-22-3 не имел никаких шансов против GGG, что быстро стало очевидно из хода поединка.

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Первый бой 24-летнего казахстанца должен был стать четырёхраундовым, но в итоге он не продлился и трёх минут. Головкин доносил до головы Балога лёгкие джебы, соперник суетился и пытался держать дистанцию. К середине раунда Геннадий принялся наращивать темп, с чем оппонент не справился. Очередная двойка Головкина завершилась точным боковым, после которого Габор пал к ногам казахстанца.

Судья громко и отчётливо отсчитал от одного до десяти – в это время венгр предпринимал попытки встать, но сил у него не было совсем. Казалось, на отсчёте «девять» Балог всё-таки встанет, но на полпути он комично плюхнулся на настил. После завершения боя Головкин помог избитому сопернику подняться, а тот с большим трудом доковылял до угла.

ВИДЕО.

Перед стартом в профи Геннадий шёл с не самой приятной статистикой в любителях. Он проиграл три из четырёх последних поединков, среди которых финал Олимпиады против Гайдарбека Гайдарбекова. Победный дебют в первом раунде наверняка придал GGG уверенности и мотивации – следующее его поражение случилось только через 12 лет. А уже 17 сентября у Головкина появится возможность взять реванш.

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