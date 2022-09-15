«Обещал меня нахлобучить». Дацик вспомнил конфликт с Емельяненко и поставил на себя 1 млн

Саша может наказать Рыжего Тарзана не только в ринге, но и на деньги.

24 сентября в Москве на «ЦСКА Арене» состоится турнир промоушена Hardcore Boxing, в главном поединке которого встретятся Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик. За девять дней до ивента на YouTube-канале организации Анатолия Сульянова вышла пресс-конференция, в которой приняли участие бойцы.

Бой Емельяненко и Дацика интересен публике во многом благодаря истории их конфликта, но с годами гнев обоих бойцов поутих, и на финальной прессухе оба были позитивно настроены по отношению друг к другу. Ведущие начали с того, что хотели бы, чтобы в результате схватки никто не пострадал. «Шахматную доску выносите в ринг! Поиграем в шахматы, и всё будет нормально, разойдёмся по углам», – предложил на это Емельяненко. «Боюсь, что такие деньги за шахматы сейчас не платят, Саша», – заметил Сульянов.

Когда босс промоушена заявил, что готов поставить миллион рублей на Емельяненко, Дацик предложил просто подарить эти деньги ему. В итоге боец и промоутер поспорили о победителе – если победит Дацик, к его гонорару прибавится солидный бонус. Мужчины пожали руки, а свидетелем спора стал Емельяненко. «Вы хоть поделитесь, кто там выиграет, кто проиграет? На витамины хоть дадите?» – поинтересовался Александр.

Что касается конфликта бойцов, Дацик и сам подтвердил, что уже нет той напряжённости, которая была между ними в начале 2010-х. Рыжий Тарзан вспомнил, с чего всё началось. «Саша как-то пофоткался с Дмитрием Дёмушкиным, навыкладывал фото. Потом мне было скучно, я развлекался с журналистами, и одна из них наехала на Саню, типа: «А что ты с этими нехорошими людьми фоткаешься, дружишь?» Сашу попросили звёзды точками забить. Он сказал: «Да я вообще этих чертей не знаю, так, нечаянно сфоткался с ними». Позвонил я и Саше, и Феде.

Федя культурно сказал «до свидания», всё нормально, а с Сашей мы рамсанули по телефону. Потом он поменял симки, мне его новый телефон слили. Я пытался порамсить, ещё находясь там, за забором. Потом я ушёл в бега, и Саша обещал меня нахлобучить, по всем федеральным каналам выступал», – рассказал Дацик.

Права на видео принадлежат Hardcore Media. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Hardcore Boxing.

Емельяненко ничего отрицать не стал, а напротив, похвалил оппонента. «Сейчас я смотрю, что он взялся за себя, что он исправился, стремится быть рядом с людьми, уйти из джунглей. За бородой следит, расчёсывает её, колтуны вычесал перед камерами. Никакой неприязни у меня к нему нет», – заявил Александр.

В конце пресс-конференции состоялся финальный стердаун, по которому можно окончательно убедиться: враждовать больше никто не будет. Емельяненко с улыбкой смотрел на Дацика – Вячеслав отвечал взаимностью. Неизвестно, чем закончится бой, но надо признать, что это была самая долгая раскрутка в истории – сложно вспомнить более долго тянущийся конфликт в смешанных единоборствах.