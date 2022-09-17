Превратили в пушечное мясо. В России продолжают издеваться над бразильским гигантом. Видео

Помните бразильского гиганта Зулузиньо, который в середине нулевых бился с Фёдором Емельяненко в Pride? Сейчас ему 44 года, и он до сих пор выступает в ММА. Однако, в отличие от Последнего Императора, который до сих пор претендует на пояс Bellator, Зулузиньо зачастую исполняет роль груши. Перед тем как попасть под раздачу Фёдора, у бразильца были безупречные 5-0. И тот разнос от Емельяненко разделил карьеру Вагнера де Консейсау на «до» и «после».

За последние 17 лет Зулузиньо набрал 40 кг, из-за чего его вес сейчас составляет немыслимые 200 кг. Но от этого статистика стала только хуже. Его официальный рекорд — 12–10. Но эти факторы не мешают промоутерам эксплуатировать имя 44-летнего бойца в своих целях. Хотя многие вряд ли помнят, что с праймовым Фёдором он не протянул и 30 секунд. Тем не менее ярлык «бывший соперник Фёдора Емельяненко» является не менее почётным, чем звание чемпиона какой-либо лиги.

Так он доехал до России в 2021 году. Его подписал AMC Fight Nights. Сначала Зулузиньо проиграл Юсупу Шуаеву решением судей. А в сентябре этого года бразильца привезли на убой в Минск к местному бойцу Петру Романкевичу. Белорус почти в два раза легче, чем Зулузиньо, и в какой-то момент он был близок к поражению. Петра спасло правило одной минуты в партере. Дело в том, что судья поднял бойцов, когда Вагнер пытался сделать кимуру. Иначе Романкевич не смог бы выбраться из 200-килограммового удержания.

Видео доступно на канале FIGHT NIGHTS GLOBAL TV в YouTube. Права на видео принадлежат FIGHT NIGHTS GLOBAL TV.

За считаные секунды до конца первого раунда Пётр потряс Зулузиньо хай-киком и брутально добил коленом. Бразилец свалился лицом вниз и долгое время не приходил в сознание. Так мы увидели, как известного бойца продолжают использовать как пушечное мясо для своих голодных проспектов. Только это делается ценой здоровья возрастного бойца с весом около 200 кг. Интересно, согласится ли Зулузиньо ещё раз приехать в Россию, чтобы отхватить ещё раз на старости лет? Или у 44-летнего бойца наконец-то включится инстинкт самосохранения и немного здравого смысла заодно?