Канело не оставил шансов Головкину. Удивительно, что бой не закончился нокаутом

В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся вечер бокса, в главном поединке которого встретились Геннадий Головкин и Сауль Альварес. Бой стал для казахстанца и мексиканца уже третьим: в сентябре 2017-го они побились вничью, а спустя ровно год победу решением большинства судей забрал Канело.

Итоги обоих поединков получились крайне спорными, поэтому трилогия была неизбежна. В первом бое один из судей каким-то образом увидел победу Альвареса со счётом 118-100, а во втором двое из работающих на поединке судей насчитали 115-113, чем возмутили Головкина и фанатов. Ещё больше интриги прибавлял тот факт, что эти же арбитры, Дэйв Моретти и Стив Вайсфельд, обслуживали и третью схватку.

Канело интенсивно разминался в раздевалке – перед выходом мексиканца в ринг было видно, что прилично успел вспотеть в результате работы с тренером. Головкин работал в более лёгкой манере, а на фоне висели плакаты с его фото и пририсованной короной – нескромно перед одним из главных поединков в жизни. Выход боксёров предваряли национальные гимны в живом исполнении – слова казахстанского спел известный в стране артист Димаш Кудайберген.

С первого же раунда Канело подкрепил обещанное действиями. Он действительно был заряжен на нокаут и сильно вкладывался в каждый удар. Головкин работал на дистанции и иногда попадал в соперника резкими джебами. Боксёры продолжили действовать так же во втором раунде. Соперники не хотели отдавать друг другу инициативу, поэтому поначалу в поединке не было первого и второго номера – оба пытались давить и занять центр ринга, но при этом не подставляться.

А вот в третьем отрезке Альварес перехватил инициативу и принялся давить. Он поджимал Головкина к канатам и проводил комбинации, от которых Геннадию не всегда удавалось защититься. В четвёртой трёхминутке Канело немного сбавил темп и позволял Головкину поработать, но в нужный момент включался и заряжался жёсткими ударами. GGG неприлично много пропускал – вероятно, виной слишком открытая стойка, чего Канело себе не позволял. По итогам трети боя как минимум все четыре раунда точно забрал Сауль – Головкину нужно что-то делать.

В пятом раунде казахстанец впервые пошатнулся после оверхенда Канело, чем заставил зрителей взвыть. В этот момент все наверняка подумали, что поединок может и не дойти до решения судей. К шестому отрезку преимущество Канело по силовым и акцентированным ударам достигло неприличного разрыва (25-11 по силовым ударам и 76-45 – по акцентированным). Стало понятно, что единственным способом забрать победу для Головкина мог бы стать нокаут.

Очевидно, что это нереально: Альварес был быстрее, точнее и сильнее. Он прибавлял с каждым раундом, а GGG просто за ним не поспевал. Мексиканец полностью доминировал, а контратаки Головкина не выглядели опасно – он скорее отбивался от напора соперника, чем источал реальную угрозу. К концу восьмого раунда Головкин полез рубиться, но это ни к чему не привело – казахстанец только пропустил несколько лишних ударов. Рубку Геннадий устроил и во второй части девятого отрезка – в этот раз он несколько раз мощно попал по Канело. Пожалуй, это первый раунд, который забрал GGG, а не Сауль.

Геннадий Головкин и Сауль Альварес Фото: Sarah Stier/Getty Images

В десятом раунде мужчины пошли друг на друга прямо в центре ринга. Но если Альварес продолжал действовать аккуратно, то Головкин будто забыл о защите. Сауль не оставлял надежду вырубить Геннадия, но было видно, что у мексиканца тоже начали иссякать силы, а с ними – рвение закончить бой досрочно. Но Канело заводился, когда видел, что Головкин ещё готов рубиться, поэтому когда в 11-м отрезке казахстанец снова предложил рубку Альварес её с удовольствием принял, и вышел из неё в плюсе.

Финальный отрезок запомнился обилием клинча – оба боксёра понимали, что всё закончилось. Головкин выбрасывал удары в надежде на чудо, но в целом было очевидно, чем завершится поединок. Фанаты были недовольны – из-за скуки, которую выдали боксёры в 12-м раунде, их громко освистали. Зато после финального гонга боксёры обнялись и долго что-то обсуждали. Вражда закончена?

Итоговый счёт согласно запискам – 116-112, 115-113, 115-113. Конечно, в пользу Альвареса. Странно, но двое судей отдали Головкину целых пять раундов. В любом случае, поединок вышел односторонним – конечно, GGG никто не отправлял в нокаут, но удивительно, что досрочного поражения не случилось в этот раз. Третий бой только подтверждает закономерность первой победы мексиканца и бессмысленность разговоров о возможном четвёртом поединке.