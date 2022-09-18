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Сауль Альварес — Геннадий Головкин 3, Канело — GGG, как прошёл бой Головкина, результат поединка, кто победил

Канело и Головкина освистали фанаты. Обещали супербой, а дали уныние и разочарование
Евгений Нарижный
Сауль Альварес — Геннадий Головкин 3
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Эту трилогию точно нельзя назвать великой.

В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся вечер бокса, в главном поединке которого встретились Геннадий Головкин и Сауль Альварес. Бой стал для казахстанца и мексиканца уже третьим: в сентябре 2017-го они побились вничью, а спустя ровно год победу решением большинства судей забрал Канело.

Третий поединок также продлился все 12 раундов, но, в отличие от предыдущих встреч боксёров, он получился крайне пресным. И это несмотря на обилие слов, сказанных Саулем и Головкиным в адрес друг друга. После такого стоило выходить в ринг заряженными на нокаут, но получилось совсем унылое зрелище.

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Все помнят о трэш-токе обоих боксёров перед поединком. Головкин называл судей одноразовыми салфетками и заявлял, что Канело потерял связь с реальностью, а мексиканец пообещал нокаутировать Головкина и заявлял, что дерётся с ним только из-за обязательств по контракту. Это лишь малая часть – после всего сказанного фанаты ждали супербой и безумную рубку все 36 минут.

Поначалу казалось, что так и будет – по крайней мере, со стороны Альвареса, который вкладывался в каждый удар в первом раунде. Но пыл мексиканца быстро иссяк, и он избрал более прагматичную тактику, которая оказалась вполне действенной и обеспечила ему уверенную победу по очкам. Головкин же выглядел так серо, что победитель стал очевиден уже в середине боя. Было понятно, что руку поднимут Канело – вопрос лишь в том, дойдёт ли поединок до решения судей.

Геннадий Головкин и Сауль Альварес

Геннадий Головкин и Сауль Альварес

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Оформить исторический нокаут Альваресу не удалось – вместо этого в последних раундах боксёры выдали имитацию рубки. А в 12-м отрезке боксёры окончательно смирились с происходящим и принялись обниматься в клинче, чем вызвали недовольство зрителей. Американские фанаты освистали Альвареса и Головкина во время боя – после такого назвать эту трилогию великой точно нельзя.

GGG и Канело всех разочаровали. Боксёры будто вышли на очередной бой вроде тех, что у них проходили против Риоты Мураты и Калеба Планта. Мужчины будто забыли о том, как поливали друг друга до поединка. А объятия после гонга вовсе выглядели странно – с чего вдруг? Такой же вопрос к Головкину, который крайне нескромно назвал себя чемпионом после только что проигранного боя. Формально Геннадий действительно владеет поясами в другом весе, но фактически он только что проиграл без шансов.

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