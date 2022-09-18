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Сауль «Канело» Альварес — Геннадий Головкин 3, результат боя, кто выиграл, что дальше с GGG

Головкин выдал худший бой в карьере. Его имидж суперзвезды спасёт только уход на пенсию
Денис Дорофеев
Сауль «Канело» Альварес — Геннадий Головкин 3
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Теперь никто не боится грозного казахстанца.

Ранним утром воскресенья, 18 сентября, закончился третий поединок между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным. Увенчался он доминирующей победой Канело, которую слегка смазали судьи. Мы привыкли к тому, что они обычно тащат мексиканца. А здесь они решили притянуть Головкина, чтобы его поражение не выглядело настолько унизительным, каким оно и вышло на самом деле.

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Напомним, боковые судьи выставили 116–112, 115–113, 115–113 в пользу Сауля. Однако многие эксперты и обозреватели оценили на 118–110 и 119–109, что ближе к правде. По сравнению с первыми двумя встречами Головкин провёл чертовски плохой и инертный бой, отчего было непонятно, ради чего он собирается выступать дальше. В его сегодняшнем боксе было много апатии и безразличия. Это был не тот GGG, дававший всем так называемый Big Drama Show. Это не тот голодный Геннадий Головкин, который в прошлом гениально резал углы и перекрывал воздух своим оппонентам.

В нём больше нет того инстинкта убийцы, за счёт которого он вырубал всех в ранних раундах. В прошлом бою против посредственного японца Риото Мураты казахстанец проснулся только к середине поединка. А с Канело мы увидели первые проблески прежнего GGG только в девятом раунде. Но что делал Головкин всё остальное время? Кому-то могло показаться, что он отбывал номер. Однако это он так боксировал и заодно пытался противостоять мексиканцу.

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Геннадий работал в выжидательной манере с целью контратаковать. Но с самого начала было заметно, что Головкин заметно уступал Альваресу по скорости, из-за чего пропускал неприлично много силовых ударов. Тем не менее казахстанец настолько безуспешно гнул свою линию, что за четыре раунда у него набралось шесть точных попаданий силовыми ударами. Поэтому неудивительно было видеть, что независимые эксперты отдали Канело первые шесть раундов. Отсюда напрашивается вопрос: почему он раньше не решился отказаться от плана А и не пойти в открытую зарубу? Ведь у GGG довольно крепкая челюсть.

Самое печальное в этом всём, что Головкин никак не усложнял жизнь Альваресу, позволив тому работать в эконом-режиме на протяжении всего боя. Дело в том, что Канело довольно редко выбрасывал удары и при этом сохранял доминирующую позицию первого номера. А всё потому, что GGG не заставил его выложиться так, как это сделал Дмитрий Бивол. Да, россиянин периодически давал мексиканцу работать. Но в остальные промежутки времени он был в постоянном движении и постоянно перебивал Альвареса с дальней дистанции. Всё-таки зря Геннадий не уделил время просмотру полного боя Бивол — Канело.

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А тут мы увидели антиутопию, которую болельщики заслуженно освистывали. Это действительно была худшая версия Геннадия Головкина, которую мы когда-либо видели. В нём больше не осталось огня, благодаря чему он создал себе репутацию одного из самых крутых панчеров современности. В его случае 40 лет — это приговор. Его уже никто не боится. Даже бегавший от него Крис Юбэнк-младший внезапно ожил и вызвал казахстанца на бой.

У Головкина сложилась действительно великолепная карьера — 42 победы, два поражения и одна ничья. Это очень достойные цифры. И не хотелось бы, чтобы он испортил их на таких посредственностях, как Юбэнк и Чарло. Великий Мэнни Пакьяо не смог вовремя остановиться и отхватил лишних поражений от средних бойцов, которых он в прайме легко переехал бы. А так у него 8(!) поражений. Сейчас идеальный момент признаться себе, что пик давно пройден и дальше не будет лучше.

Но он заявил, что намерен выступать дальше…

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