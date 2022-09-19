Пять легендарных трилогий. Они точно лучше раздутого противостояния Головкина с Канело

Утром 18 сентября закончилась трилогия между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом безоговорочной победой мексиканца. Вообще, принято считать, что трилогии — это великие противостояния, которые навсегда входят в историю бокса. С учётом высоких ожиданий и несдержанных обещаний трилогия между Канело и GGG вряд ли войдёт в историю в ранг величайших.

Там и близко не было обещанного мексиканского стиля. Зато есть множество других противостояний, где был тот самый стиль, потасовки за пределами ринга и настоящая драма. То есть всё то, чего не было между Альваресом и Головкиным.

5. Артуро Гатти — Микки Уорд

Одно из самых крутых противостояний в истории спорта. И Гатти, и Уорд были бойцами средней руки, от которых ничего не ждали. Но они сделали себе имя на долгие годы вперед благодаря этой трилогии. Первая встреча настолько восхитила публику, что организаторы сделали реванш. А когда счёт сравнялся, было делом принципа довести дуэль до трилогии, чтобы выявить победителя.

Артуро Гатти и Микки Уорд Фото: Al Bello/Getty Images

Что касается содержания, то там было пролито немало крови. Первая встреча была наполнена мордобоем. Второй бой уже прошёл под диктовку Гатти, сделавшего выводы после проигрыша. А в третьей схватке Гатти сломал руку в четвёртом раунде, но смог сломить отчаянное сопротивление своего визави. Несмотря на бескомпромиссность дуэли, бойцы стали лучшими друзьями.



Остаётся один вопрос организаторам: неужели нельзя было сделать хотя бы одну схватку между ними 12-раундовой? А то все три встречи прошли в 10-раундовом формате.

4. Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер

В тяжёлом весе трилогии особенно драматичны. Тайсон Фьюри сделал всё возможное, чтобы его противостояние с Деонтеем Уайлдером стало достоянием общественности. В первой встрече Цыганский король сотворил камбэк века, восстановившись после жесточайшего нокдауна в 12-м раунде и перебив Уайлдера в его же игре. Несмотря на два нокдауна, Фьюри всё равно выглядел предпочтительнее. Однако судьи разошлись в своём мнении, и поединок закончился вничью.

Благодаря тому ограблению акции Фьюри взлетели вверх, и он стал народным чемпионом. И через год ему воздалось за годы страдания и становления. Он уничтожил Уайлдера в одну калитку и нанёс ему первое поражение в карьере, причём досрочное. И вроде бы вопрос противостояния был закрыт, однако Бронзовый бомбардировщик выбил себе право на ещё одну схватку с Фьюри в суде. И не зря.



Бойцы выдали один из лучших боёв в истории тяжёлого веса. Сначала Уайлдер оказался на канвасе в третьем раунде. В следующей трёхминутке сам Фьюри дважды улетел в нокдаун. Но Цыганский король снова сломил бомбардировщика и добил его в поздних раундах. В 10-м раунде уставший американец побывал в нокдауне во второй раз, а в 11-м — свалился в нокаут. Несмотря на такой убедительный конец, Уайлдер до сих не уважает обидчика и хочет ещё раз сразиться.

3. Шугар Рэй Леонард — Роберто Дюран

80-е годы — золотое время для среднего веса. Эту интригу поддерживал квартет из Шугара Рэя Леонарда, Роберто Дюрана, Томаса Хёрнса и Марвина Хаглера. Самым насыщенным противостоянием той эпохи было между Леонардом и Дюраном. Первые две встречи состоялись в 1980-м году.



Бой №1 прошёл по сценарию агрессивного панамца, исповедующего интенсивные и бескомпромиссные зарубы. В итоге 46 тысяч зрителей стали свидетелями 15-раундового мордобоя, из которого победителем вышел Дюран. В конце того же 1980 года они снова встретились. На этот раз Леонард сделал выводы и перебоксировал Роберто.

Он настолько явно и издевательски доминировал над своим обидчиком, что панамец ментально сломался. В конце восьмого раунда он отвернулся от Шугара Рэя и отказался продолжать бой, всячески отмахиваясь. Комментатор Говард Коселл отреагировал на произошедшее ставшей культовой фразой No Mas, означающей в переводе на русский язык «Больше не надо».



Заключительная встреча прошла 9 лет спустя. Тогда за спиной 38-летнего Дюрана было около 100 боёв. А Леонард к тому моменту успел вернуться из отставки и свести вничью реванш с Томасом Хёрнсом. Победу одержал более свежий и прагматичный Шугар Рэй, заодно отобравший пояс WBC у Роберто.

2. Марко Антонио Баррера — Эрик Моралес

Когда говорят о мексиканском стиле, чаще всего подразумевают именно этих бойцов, потому что они олицетворяли его. Однако, кроме ураганных баталий в ринге, между ними была настоящая вражда. Не путать с той, что была между Канело и Головкиным. Моралес называл Барреру «маленьким геем», а архитектор по образованию Марко Антонио называл своего противника неотёсанным индейцем за его провинциальный говор.



И во время пресс-конференции Баррера предложил Моралесу повторить слова про ориентацию ему в лицо. И после того, как Эрик сделал это, Убийца с лицом младенца Марко Антонио прописал ему правый боковой, из-за чего развязалась драка. Причём известно о четырёх таких стычках. Поэтому неудивительно, что они не выказывали особого уважения даже в ринге.

А там были также сумасшедшие бойни, две из которых были признаны лучшими боями года по версии авторитетного издания The Ring. Первый бой закончился спорной победой Моралеса раздельным решением судей, которого освистали зрители. WBO также не признал нового чемпиона, сохранив звание чемпиона за Баррерой. И Марко Антонио смог взять реванш во втором бою. Но на этот раз его победа была спорной.

Марко Антонио Баррера и Эрик Моралес Фото: Al Bello/Getty Images

Заключительная часть трилогии состоялась спустя два года в другом дивизионе — полулёгком. Там более крупный Моралес хорошо обосновался в статусе чемпиона. Но Барреру разница в габаритах ничуть не смутила. И он смог вырвать очередную близкую победу, поставившую точку в противостоянии. После боя Марко Антонио предложил своему визави перемирие, но тот резко ответил и брызнул водой в ответ. Так он едва не развязал очередную потасовку. Только спустя годы после окончания карьеры бойцы забыли про старые обиды и стали хорошими друзьями.

1. Мохаммед Али — Джо Фрейзер

Трилогия, не нуждающаяся в представлении. Благодаря ей Мохаммед Али стал величайшим, а Джо Фрейзер стал первым обидчиком Али. Все три встречи вышли абсолютно разными по содержанию. В первой встрече Джо гонял своего бывшего друга вдоль канатов и чаще выигрывал эпизоды. Для Али это был всего лишь третий бой после дисквалификации, чем воспользовался его закадычный друг.

В реванше Али прибавил и смог удерживать Джо на расстоянии вытянутой руки. Однако он это делал буквально, что ни капли не смущало рефери. Так счёт в серии стал 1-1. И их третий поединок стал кульминацией, которую все так ждали. Про триллер в Маниле много сказано и написано. Тогда бойцы были готовы умереть в ринге, в частности Фрейзер, для которого противостояние с бывшим другом было личным. Ибо Мохаммед вываливал много помоев на Дымящегося Джо в СМИ, что сказывалось на нём и его семье.



Али и Фрейзер устроили знатную зарубу, которая дошла до последнего раунда. Тогда Мохаммед просил секундантов сняться с боя, а Джо не был готов заканчивать. Но за него это сделал тренер, так как его подопечный едва видел после 14 раундов. Благодаря этому решению история бокса изменилась раз и навсегда. А могло всё сложиться иначе, если бы не прагматизм одного из секундантов…