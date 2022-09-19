Дацик в курсе, насколько крут Емельяненко? Рыжему Тарзану нужно искать доктора

24 сентября в Москве на «ЦСКА Арене» состоится турнир промоушена Hardcore Boxing, в главном поединке которого встретятся Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик. Из-за стиля жизни Александра фаворитом встречи считается Рыжий Тарзан, но брата Фёдора определённо рано списывать – он проделал большую работу и доказал, что имеет хорошие шансы уложить Дацика в нокаут.

Все помнят явление Емельяненко народу в конце мая. Это был практически недееспособный человек – по крайней мере, точно не готовый выходить в клетку даже с «мухачом», не говоря уже о соперниках его габаритов. С тех пор прошло меньше четырёх месяцев, в течение которых мы наблюдали за переменами в физической форме Александра. Он прошёл курс реабилитации и уехал в Екатеринбург готовиться к бою жизни.

Поначалу спортсмены, тренирующиеся в Академии РМК, вряд ли воспринимали всерьёз намерения Саши. Есть подозрения, что по-настоящему никто не верил в его исправление, и поэтому Александр работал с кем придётся. Есть свободный боец – можно постоять с ним. Но когда парни поняли, что Емельяненко сфокусирован и думает только о том, как провести достойный бой с Дациком, ему принялись активно помогать.

Александр стоял в спаррингах со многими топовыми бойцами из тех, кто проводил сборы в Екатеринбурге одновременно с ним. Это, конечно, Иван Штырков, который особенно плотно работал с Емельяненко. Помимо Уральского Халка, брату Фёдора помогали парни полегче – нет сомнений, что поработать с Тимуром Нагибиным, Ильясом Хамзиным и Михаилом Рагозиным тоже было полезно.

Александр Емельяненко Фото: Из личного архива

В конце концов, не стоит забывать, что Александр бьётся с Дациком по правилам бокса. В Екатеринбурге он спарринговал с олимпийским чемпионом в тяжёлом весе и на данный момент профессиональным боксёром Евгением Тищенко. Дацику с такими высококлассными спарринг-партнёрами не повезло.

Пока Рыжий Тарзан гонял кур по деревне, вскапывал огороды и не воспринимал Емельяненко всерьёз, Александр трудился и достиг максимально возможного пика формы. В поединке с Исламом Каримовым Дацик показал, что его не так сложно уронить. Брат Фёдора докажет, что это возможно даже не в идеальных кондициях.