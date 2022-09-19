Альдо обучил Яна и сделал его чемпионом UFC. Но даже за великим бразильцем есть грешок

Жозе Альдо официально завершил карьеру. Об этом сообщили официальные соцсети UFC. Легендарный бразилец не стал дожидаться, пока начнёт отлетать от всех подряд, и закончил в идеальный момент. Альдо – величайший полулегковес в истории: вспоминаем самые интересные факты о бойце.

Занимает второе место в UFC как самый юный чемпион

Жозе Альдо получил пояс промоушена после перехода из WEC, где он был чемпионом. Бразилец защитил титул WEC в сентябре 2010-го, а спустя пару месяцев он обрёл статус лучшего бойца UFC в полулёгком весе. В тот момент Альдо было 24 года и 72 дня и он оказался рекордсменом по этому показателю. Правда, рекорд продержался несколько месяцев – до того момента, как титул не завоевал Джон Джонс.

Тренировался с Яном и сделал его чемпионом UFC

В июле 2020-го Альдо сразился с Петром Яном за временный пояс UFC в легчайшем весе и проиграл техническим нокаутом. Благодаря победе над легендой Ян стал вторым линейным чемпионом UFC из России. При этом Пётр уже встречался с Альдо на сборах. В 2016 году Ян прилетел в Бразилию, где бойцы провели в одном лагере 40 дней и несколько раз спарринговали. По словам Альдо, тогда Ян ещё ничего не умел в партере и сильно прибавил после тренировок с его командой. После того лагеря Жозе подарил Петру билет на турнир UFC 198 в Бразилии, где в главном событии бились Миочич и Вердум.

Болеет за «Челси»

В юности Альдо мечтал о карьере профессионального футболиста, но пошёл в секцию капоэйры, потому что понял, что нужно найти способ защититься от уличных хулиганов. Позже Альдо перешёл к занятиям джиу-джитсу, но к футболу интерес не потерял – он топит за «Фламенго» и «Челси». «Я начал обращать внимание на «Челси», когда Абрамович купил клуб. Он сделал из них большую команду, и теперь я всё время слежу за синими. Я любил Давида Луиса, очень жаль, что он ушёл», – рассказал Жозе. Этим боец огорчил некоторых фанатов – его даже называли глорихантером. Возможно, поддержка успешного клуба – единственный грешок почти идеального Альдо.

Жозе Альдо и Давид Луис Фото: Из личного архива Альдо

Шрам на лице появился из-за сестры

Альдо получил шрам на семейной вечеринке. Жозе был совсем маленьким ребёнком – он лежал в кроватке, которую одна из сестёр будущего бойца бросила в другую. Альдо вылетел из кроватки и лицом приземлился на раскалённую решётку барбекю. «Они играли и бросили меня туда. Было горячо. Мы были маленькими детьми. Был другой раз, когда моя младшая сестра сломала мне голову. У меня есть разные истории», – вспоминал Альдо.

Жозе Альдо Фото: Chris Unger/Getty Images

Жена Альдо — профессиональный боец

Супруга Жозе обладает пурпурным поясом по бразильскому джиу-джитсу. Кроме того, Вивьен Перейра провела два поединка по тайскому боксу в профи. Жозе гордится женой и даже заявлял, что Вивьен без проблем победит саму Ронду. «Моя жена легко надерёт задницу Ронде Роузи», – утверждал Альдо. Но Вивьен явно не до этого: объявление о завершении карьеры бразильца совпало с рождением третьего ребёнка в семье, так что теперь Жозе сконцентрируется на воспитании детей.