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Жозе Альдо завершил карьеру, поражение Петру Яну, факты о бойце UFC, биография

Альдо обучил Яна и сделал его чемпионом UFC. Но даже за великим бразильцем есть грешок
Евгений Нарижный
Жозе Альдо завершил карьеру
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Вспоминаем самые интересные факты из биографии легендарного бойца.

Жозе Альдо официально завершил карьеру. Об этом сообщили официальные соцсети UFC. Легендарный бразилец не стал дожидаться, пока начнёт отлетать от всех подряд, и закончил в идеальный момент. Альдо – величайший полулегковес в истории: вспоминаем самые интересные факты о бойце.

Занимает второе место в UFC как самый юный чемпион

Жозе Альдо получил пояс промоушена после перехода из WEC, где он был чемпионом. Бразилец защитил титул WEC в сентябре 2010-го, а спустя пару месяцев он обрёл статус лучшего бойца UFC в полулёгком весе. В тот момент Альдо было 24 года и 72 дня и он оказался рекордсменом по этому показателю. Правда, рекорд продержался несколько месяцев – до того момента, как титул не завоевал Джон Джонс.

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Тренировался с Яном и сделал его чемпионом UFC

В июле 2020-го Альдо сразился с Петром Яном за временный пояс UFC в легчайшем весе и проиграл техническим нокаутом. Благодаря победе над легендой Ян стал вторым линейным чемпионом UFC из России. При этом Пётр уже встречался с Альдо на сборах. В 2016 году Ян прилетел в Бразилию, где бойцы провели в одном лагере 40 дней и несколько раз спарринговали. По словам Альдо, тогда Ян ещё ничего не умел в партере и сильно прибавил после тренировок с его командой. После того лагеря Жозе подарил Петру билет на турнир UFC 198 в Бразилии, где в главном событии бились Миочич и Вердум.

Болеет за «Челси»

В юности Альдо мечтал о карьере профессионального футболиста, но пошёл в секцию капоэйры, потому что понял, что нужно найти способ защититься от уличных хулиганов. Позже Альдо перешёл к занятиям джиу-джитсу, но к футболу интерес не потерял – он топит за «Фламенго» и «Челси». «Я начал обращать внимание на «Челси», когда Абрамович купил клуб. Он сделал из них большую команду, и теперь я всё время слежу за синими. Я любил Давида Луиса, очень жаль, что он ушёл», – рассказал Жозе. Этим боец огорчил некоторых фанатов – его даже называли глорихантером. Возможно, поддержка успешного клуба – единственный грешок почти идеального Альдо.

Жозе Альдо и Давид Луис

Жозе Альдо и Давид Луис

Фото: Из личного архива Альдо

Шрам на лице появился из-за сестры

Альдо получил шрам на семейной вечеринке. Жозе был совсем маленьким ребёнком – он лежал в кроватке, которую одна из сестёр будущего бойца бросила в другую. Альдо вылетел из кроватки и лицом приземлился на раскалённую решётку барбекю. «Они играли и бросили меня туда. Было горячо. Мы были маленькими детьми. Был другой раз, когда моя младшая сестра сломала мне голову. У меня есть разные истории», – вспоминал Альдо.

Жозе Альдо

Жозе Альдо

Фото: Chris Unger/Getty Images

Жена Альдо — профессиональный боец

Супруга Жозе обладает пурпурным поясом по бразильскому джиу-джитсу. Кроме того, Вивьен Перейра провела два поединка по тайскому боксу в профи. Жозе гордится женой и даже заявлял, что Вивьен без проблем победит саму Ронду. «Моя жена легко надерёт задницу Ронде Роузи», – утверждал Альдо. Но Вивьен явно не до этого: объявление о завершении карьеры бразильца совпало с рождением третьего ребёнка в семье, так что теперь Жозе сконцентрируется на воспитании детей.

Жозе Альдо с женой

Жозе Альдо с женой

Фото: Из личного архива Альдо

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