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День рождения Хабиба Нурмагомедова, поединок Хабиб – Шагинян, смотреть видео полного боя

Уникальный нокаут Хабиба. Жаль, что Нурмагомедову помог судья. Видео
Евгений Нарижный
Хабиб Нурмагомедов
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Орёл крут, но впечатление смазано ранней остановкой.

20 сентября – знаменательная дата для всех поклонников смешанных единоборств из России. В этот день родился бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов – великому легковесу исполнилось 34 года. Орёл закончил со спортом в 32, оставив после себя наследие в виде 29 побед и отсутствия поражений. Досрочно он закончил 19 боёв, но в рекорде бойца есть один уникальный нокаут. Бой завершился ударом из стойки – ни до, ни после Хабибу не удавалось финишировать соперника таким образом. Это случилось весной 2011 года на турнире Pro FC в поединке против Ашота Шагиняна.

Для Хабиба это был лишь второй поединок в организации после выступлений в М-1. В первом бою в Pro FC он уже в первом раунде провёл кимуру Саиду Халилову, а перед схваткой с Шагиняном выиграл досрочно шесть из семи последних поединков – повозиться пришлось только с Али Баговым.

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Шагинян не выглядел серьёзным соперником для Орла – перед боем с Хабибом профессиональная карьера армянина насчитывала два поединка, и в обоих он потерпел досрочные поражения. Турнир проходил в Симферополе на арене цирка, где в центр манежа поместили ринг.

В отличие от предыдущих поединков, Хабиб даже не думал о переводах – он уверенно работал в стойке, выбрасывая резкие боковые удары. Перевести бой в партер пытался именно армянский боец, который не был способен конкурировать с Нурмагомедовым на ногах. Было похоже, что Орёл был нацелен именно на нокаут – он легко мог бы согласиться на условия, предложенные Шагиняном, но раз за разом защищался от тейкдаунов.

Хабиб донёс до головы соперника много силовых ударов, а в начале третьей минуты Шагинян поскользнулся после одного из попаданий. Россиянин вонзил ещё один хук в голову упавшего оппонента, и судья тут же прервал бой. Со стороны показалось, что остановка была преждевременной – Шагинян мог продолжать поединок и был в состоянии защищаться. Но судья решил, что армянскому бойцу не стоит принимать лишние удары.

Посмотреть видео боя можно в телеграм-канале Чемп.FIGHTS.

После этой победы Хабиб выиграл ещё четыре боя в Pro FC. Всего в этой организации он набил шесть побед, и все – в первом раунде. С такой статистикой Нурмагомедов и подписался в UFC, где добился финиша уже в дебютном поединке против Камала Шалоруса.

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