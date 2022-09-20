Усик, а может, лучше с Фьюри? Уайлдер отправит украинца спать

Казавшийся неминуемым поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри откладывается в долгий ящик. Скандальный Цыганский король долго набивал себе цену, но внезапно переключился на Энтони Джошуа. Сторона украинца тоже не готова к долгим переговорам: Саше нужно зарабатывать деньги, пока он находится на пике популярности. Теперь Усик планирует встретиться с Деонтеем Уайлдером — лучшим нокаутёром планеты. Если тот, конечно, справится с Робертом Хелениусом.

Напомним, Уайлдер после поражения в заключительной части трилогии с Тайсоном Фьюри взял паузу в карьере. Бронзовый бомбардировщик даже намекал на уход из спорта, но после длительного отдыха решил вернуться в ринг. В качестве первого соперника Деонтей выбрал Роберта Хелениуса: крепкого, но не хватающего звёзд с неба финна. Нет никаких сомнений, что Уайлдер пройдёт бывшего спарринг-партнёра, вернув уверенность в себе. И тогда его будет ждать Усик. Нужен ли этот бой украинцу?

Уайлдер находится в самом расцвете сил для тяжеловеса — 36 лет. На счету этого парня 41 нокаут в 45 боях, от ударов Бронзового бомбардировщика падал даже великан Тайсон Фьюри. Кстати, проигранная Деонтеем трилогия с Цыганским королём не должна вводить в заблуждение: Уайлдер выглядел великолепно, продемонстрировав, что обладает не только пушечным ударом. С обученностью и выносливостью у него тоже полный порядок.

Конечно, на бумаге Усик значительно превосходит Бронзового бомбардировщика в скорости и технике. Но не стоит забывать, что главным соперником украинца в супертяжёлом весе был Энтони Джошуа — парень, минусы которого идеально подходили Александру. Уайлдер станет для Усика куда более неудобным оппонентом. Если Джошуа только говорил про желание «устроить рубку», то Деонтей подобные вещи устраивает постоянно. А его удар — страшная угроза даже для самых крепких челюстей.



Конечно, Уайлдер не сможет победить украинца судейским решением. Не факт, что Деонтей вообще сможет взять хотя бы несколько раундов. Но очки и не будут целью Бомбардировщика — американец будет нацеливаться на нокаутирующий удар. А защита Усика, как мы видели во втором бою с Джошуа, вовсе не безупречна. Поэтому бой с американцем для Саши — огромный риск «заснуть». С другой стороны, украинец всегда выбирает самые сложные вызовы. Подраться с Фьюри было бы безопаснее.