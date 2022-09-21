«Алкаш» и «кусок сала». Как поссорились Александр Владимирович с Вячеславом Валерьевичем

До схватки Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика осталось совсем чуть-чуть. Интерес к противостоянию огромный, и далеко не только потому, что в ринге встретятся два знаковых ветерана российских ММА. Куда интереснее личный конфликт, который тянется уже 12 лет! Давайте вспомним, как поссорились знаменитые спортсмены. Ведь 24 сентября они выяснят отношения и могут даже стать друзьями.

Всё началось с интервью, которое в 2010 году брал у Емельяненко корреспондент одного из федеральных СМИ. У Александра тогда спросили про Дацика, который как раз находился в бегах после неудачного лечения в психиатрической больнице. Тогда брат Последнего императора пообещал Рыжему Тарзану, с которым у него уже имелось некоторое недопонимание, «показать, что такое боль». Александр явно обыгрывал заявление Дацика, где рыжебородый боец уверял, что вовсе не испытывает боли.

Вячеслав слова Емельяненко мимо ушей пропускать не стал. И записал видео, где, вооружился для значимости топором и пистолетом. Жёсткие слова Дацика открыли ящик Пандоры. И оскорбления в обе стороны пошли бурным потоком: одной из главных обсуждаемых тем оставалась уголовная. Немудрено, учитывая, что Саша и Слава имеют большой опыт нахождения за решёткой. И эпитеты друг для друга подбирают соответствующие.

Впрочем, в далёком 2010 году Емельяненко и Дацик так не встретились вживую. Как потом позже уверял Рыжий Тарзан, тогда брату Последнего императора очень повезло: ведь Вячеслав носил при себе огнестрельное оружие, которое не постеснялся бы применить. Позже оба шумных бойца погрузились в пучину разнообразных скандалов, лишь изредка вспоминая друг друга недобрым словом. Следующий горячий этап ссоры начнётся уже в 2019 году.

Тогда Дацик вышел из тюрьмы и окончательно решил порвать с уголовным прошлым. Вячеслав начал активно восстанавливать спортивную карьеру и не мог не уколоть Емельяненко. Тот тоже в долгу не остался: «алкаш из ларька», «кусок сала» и «терпила» — только часть «комплиментов», которыми обменялись спортсмены. Ветераны не скрывали, что раскручивают свой поединок, но встретиться в ринге не получалось по разным причинам.

Теперь же мозаика собралась окончательно. Бойцы получат солидные гонорары — по 10 миллионов рублей. Емельяненко восстановил здоровье и готов драться, Дацик тоже находится в отличной форме. Пусть спортсменам на двоих уже за 80 лет, но конкурентный бой они точно готовы устроить. Будем надеяться, что Александр и Вячеслав 24 сентября подарят нам шикарное зрелище, при этом сохранив здоровье. Это самое главное.