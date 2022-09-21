Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

DWCS, Нурулло Алиев подписал контракт с UFC, победил Джоша Уика, нокаут, видео

В UFC появился настоящий клон Хабиба. Это не Махачев и даже не дагестанец! Видео
Евгений Нарижный
Нурулло Алиев подписал контракт с UFC
Комментарии
Нурулло Алиев уже подружился с Даной Уайтом. Ждём пояс?

В ночь с 20 на 21 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся девятый турнир шестого сезона DWCS. В шоу Даны Уайта, где малоизвестные бойцы сражаются за право подписать контракт с UFC, выступил боец из Таджикистана Нурулло Алиев, который всю профессиональную карьеру провёл в России.

Хабиб нокаутировал в стойке лишь однажды. Жаль, что Нурмагомедову помог судья. Видео Хабиб нокаутировал в стойке лишь однажды. Жаль, что Нурмагомедову помог судья. Видео
Альдо обучил Яна и сделал его чемпионом UFC. Но даже за великим бразильцем есть грешок Альдо обучил Яна и сделал его чемпионом UFC. Но даже за великим бразильцем есть грешок
Фергюсон ищет «похороны» подороже? Конор такие для Тони организует Фергюсон ищет «похороны» подороже? Конор такие для Тони организует

Нурулло заявился на DWCS с рекордом 6-0, а последним промоушеном, где выступал легковес, был Fight Nights. Там Алиев провёл два поединка и оба выиграл единогласным решением судей. Таджикистанец вообще редко побеждает досрочно – перед выступлением в США у него был лишь один такой поединок из шести, и с оговоркой, что бой остановили по требованию угла соперника.

Изначально соперником Алиева должен был стать армянин Наир Меликян, но соперник не смог получить визу, и на замену вышел американец Джош Уик. Нурулло был явным фаворитом и подтвердил этот статус, брутально забив Уика у сетки в конце первого раунда.

Во время просмотра боя Алиева напрашивается параллель с Хабибом. Нурулло выглядит как настоящий клон Нурмагомедова. Парень напоминает Орла и стилем ведения поединка, и внешне – многие даже называют его таджикским Хабибом. Сам Нурулло признавался, что его часто путают с бывшим чемпионом UFC, а сам Нурмагомедов однажды передал Алиеву поздравления с победой и назвал его «маленьким Хабибом».

Дана Уайт оценил скиллы Нурулло и вряд ли сомневался, стоит ли предлагать ему контракт. «Он пережил тычок в глаз и затем без проблем сделал своё дело. Хотите подключить граунд-энд-паунд – берите пример с этого парня. Поздравляю, приятель, ты в UFC», – сказал Дана, который позже отдельно пообщался с Алиевым. Нурулло обнял Уайта, попросил бой уже через неделю и пообещал, что через два года станет чемпионом. Хорошее начало – за этим парнем точно стоит следить!

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022