В UFC появился настоящий клон Хабиба. Это не Махачев и даже не дагестанец! Видео

В ночь с 20 на 21 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся девятый турнир шестого сезона DWCS. В шоу Даны Уайта, где малоизвестные бойцы сражаются за право подписать контракт с UFC, выступил боец из Таджикистана Нурулло Алиев, который всю профессиональную карьеру провёл в России.

Нурулло заявился на DWCS с рекордом 6-0, а последним промоушеном, где выступал легковес, был Fight Nights. Там Алиев провёл два поединка и оба выиграл единогласным решением судей. Таджикистанец вообще редко побеждает досрочно – перед выступлением в США у него был лишь один такой поединок из шести, и с оговоркой, что бой остановили по требованию угла соперника.

Изначально соперником Алиева должен был стать армянин Наир Меликян, но соперник не смог получить визу, и на замену вышел американец Джош Уик. Нурулло был явным фаворитом и подтвердил этот статус, брутально забив Уика у сетки в конце первого раунда.

Во время просмотра боя Алиева напрашивается параллель с Хабибом. Нурулло выглядит как настоящий клон Нурмагомедова. Парень напоминает Орла и стилем ведения поединка, и внешне – многие даже называют его таджикским Хабибом. Сам Нурулло признавался, что его часто путают с бывшим чемпионом UFC, а сам Нурмагомедов однажды передал Алиеву поздравления с победой и назвал его «маленьким Хабибом».

Дана Уайт оценил скиллы Нурулло и вряд ли сомневался, стоит ли предлагать ему контракт. «Он пережил тычок в глаз и затем без проблем сделал своё дело. Хотите подключить граунд-энд-паунд – берите пример с этого парня. Поздравляю, приятель, ты в UFC», – сказал Дана, который позже отдельно пообщался с Алиевым. Нурулло обнял Уайта, попросил бой уже через неделю и пообещал, что через два года станет чемпионом. Хорошее начало – за этим парнем точно стоит следить!