А ты точно не переписанный? Самому молодому бойцу в истории UFC всего 17 лет!

Очередной турнир контендеров Даны Уайта принёс сразу несколько интересных подписаний. Помимо Нурулло Алиева, чрезвычайно похожего на юного Хабиба Нурмагомедова, приглашение в UFC получил и юный Рауль Росас Джуниор. Американский спортсмен победил Мэндо Гутьерреса единогласным решением судей. Поединок получился не самым увлекательным, но интерес заключался в другом — Росасу Джуниору всего 17 лет!

Таким образом, этот парнишка стал самым юным бойцом в истории промоушена, ранее рекорд составлял 19 лет. Несмотря на экстремально юный возраст, минувшей ночью Рауль выглядел в октагоне весьма опытным спортсменом. Хладнокровие Рауля и обширный арсенал навыков поразили даже видавшего виды Дану Уайта. Всесильный руководитель промоушена в интервью после боя не скрывал эмоций.

«Парни старались изо всех сил. То, как вёл себя 17-летний боец, меня попросту потрясло. После всего увиденного я не сомневаюсь, что Росас готов драться в UFC. Я впечатлён этим парнем – он невероятен. Он из тех бойцов, на которых я смотрю и думаю: «О мой бог, этот парень реальная угроза, фантастика», — заявил Уайт.

Любопытно, что Росас впервые в карьере победил судейским решением. Ранее все пять его поединков завершились досрочно: один нокаут и сразу четыре сабмишена. Борьба — сильная сторона парня с мексиканскими корнями, он великолепно знает как удушающие, так и болевые приёмы. С выносливостью тоже полный порядок, три раунда Рауль работает абсолютно спокойно. Пока не хватает только нокаутирующего удара, но это вопрос времени.

Немного смущает внешность Росаса. В социальных сетях многие поклонники UFC выражают сомнение, что этому парню всего 17 лет. Выглядит он несколько старше. Может, Джуниор «переписанный»? Конечно, подобная ситуация не исключена. Но учётом известного щепетильного отношения промоушена к подобным вопросам вероятность обмана достаточно низка. Прежде чем восхищаться 17-летним парнем, Уайт наверняка тщательно изучил его подноготную. Иначе Дана не был бы самим собой.