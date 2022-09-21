Емельяненко вмазал Дацику на дуэли взглядов! А Рыжий Тарзан припомнил Саше грехи прошлого

24 сентября в Москве на «ЦСКА Арене» состоится турнир промоушена Hardcore Boxing, в главном поединке которого встретятся Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик. В преддверии боя состоялась финальная пресс-конференция, на которой бойцы получили последнюю возможность сбить друг другу настрой.

Мужчины уже говорили, что их накопленная за годы ненависть подостыла, но вопросы из зала немного разогрели соперников перед встречей в ринге. Емельяненко утверждал, что не видит никакой угрозы от оппонента. «В чём опасность Дацика? Ни в чём абсолютно. Руки у него висят, бьёт из-под жопы, скорости нет, стоит на прямой подошве, не двигается ни назад, ни вперёд. Абсолютно никакой опасности. Ещё накусал пару килограмм лишних, которые будут ему мешать», – заявлял боец, который здорово набрал форму и перестал считаться глухим андердогом у букмекеров.

Дацик настроен только на нокаут – он даже пообещал оторвать Александру голову. «Никакого решения быть не может. При любом решении тебя всегда обокрадут, поэтому нужно выигрывать только нокаутом. Если не нокаутировал соперника – практически проиграл. С учётом нашей личной разборки, того, что мы уже наговорили друг другу, может быть только нокаут. В нокауте будет Саша. Как всегда – Сане оторву голову, придётся поиграть в футбол, хотя нехорошая игра, не русская», – сказал Вячеслав.

Самый яркий момент прессухи случился после вопроса Дацику о татуировках Емельяненко – Вячеслав неоднократно упоминал в разных интервью, что брат Фёдора забил звёзды на плечах облаками. Однако Рыжий Тарзан ни разу не спрашивал об этом у самого Александра. «Так а зачем узнавать? Всё ясно, люди всё знают. А почему Саша воровские звёзды забил тучками – пускай он сам расскажет про свою мотивацию», – сказал Дацик и получил жёсткий отпор.

«Дацик, ты если хочешь что-то рассказать, лучше расскажи за себя. Я просто периодически вверх смотрю – провода оборваны. А мне говорят – здесь Дацик прошёл, рогами зацепился. Что я не говорю за тебя – не значит, что я ничего не знаю. Я очень долго прожил в Санкт-Петербурге, и у меня там много друзей осталось из окружения Дацика», – выдал Емельяненко.

Права на видео принадлежат Hardcore Media.

Вячеслав парировал другим инсайдом: «Расскажи лучше, за что закрыли ребят из спортзала на Чернышевской и кто этому поспособствовал. Они очень много вопросов имеют к тебе. А когда освободятся они…» Емельяненко заявил, что впервые об этом слышит.

После того как оба бойца припомнили друг другу грехи прошлого, состоялась дуэль взглядов, во время которой Рыжий Тарзан привычно зарычал в лицо оппоненту. «Почему ты постоянно рычишь? Пёс, что ли?» – поинтересовался Емельяненко. А сразу после стердауна Александр шутя вмазал Дацику в плечо – удар получился хлёстким, но Рыжий Тарзан только отмахнулся. «Комары, что ли, тут летают?» – пошутил Вячеслав. В конце концов бойцы пожали руки. Теперь можно говорить почти наверняка, что за оставшиеся дни вряд ли что-то помешает проведению этого поединка.