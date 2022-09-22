«Я даже говорить не могу!» У Железного Майка — проблемы со здоровьем

Месяц назад поклонники бокса начали тревожиться, увидев фотографию легендарного Майка Тайсона. 56-летнего спортсмена запечатлели в аэропорту Майами, сидящим в инвалидном кресле. Выглядел ветеран бокса, мягко говоря, не очень. Что резко диссонировало с недавними заявлениями Тайсона о желании провести поединок с 25-летним Логаном Полом. И опубликованными видео, где Майк ловко и быстро работает на груше.

Выдержав определённую паузу, Тайсон всё-таки решил рассказать о состоянии своего здоровья. Оказалось, что всё не так страшно, хотя серьёзная проблема всё-таки имеет место быть.

«У меня время от времени возникает ишиас. Он обостряется. Когда он вспыхивает, я даже говорить не могу! Слава богу, это единственная проблема со здоровьем, которая у меня есть. В остальном я теперь в порядке», — приводит слова Тайсона Daily Mail.

Ишиас — воспалительный процесс при осложнении остеохондроза, который сопровождается сдавлением или раздражением седалищного нерва. Во время обострения боли действительно могут быть очень сильными: немудрено, что Тайсону пришлось попросить инвалидное кресло, чтобы добраться от самолёта до такси. Частота приступов бывает различной, но при отсутствии правильного лечения боли будут случаться всё чаще и чаще.

У спортсменов ишиас встречается достаточно регулярно. Его даже называют болезнью бодибилдеров: наиболее подвержены ишиасу люди, поднимающие чрезмерно большие веса. Возможно, боксёрская карьера Железного Майка стала триггером заболевания: спортсмен проводил много времени в тренажёрном зале, работая над мускулатурой. Учитывая, что Тайсон никогда не славился дисциплинированностью, не исключено, что в своё время он себя банально перегрузил.

Теперь же Майку нужно максимально внимательно относиться к своему здоровью. Помимо медикаментозного лечения и соблюдения температурного режима, есть ещё одно требование — исключить экстремальные физические нагрузки. А Тайсон, несмотря на свои 56 лет, продолжает активно работать в зале. Может, лучше окончательно повесить перчатки на гвоздь и заниматься только лёгким фитнесом? Майк уже своё отбоксировал. Нужно поберечь себя.