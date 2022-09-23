Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик, где и когда смотреть бой заклятых врагов

Дата и время турнира с главным боем Дацик — Емельяненко

24 сентября в спорткомплексе «ЦСКА Арена» (Москва) состоится очередной турнир промоушена Hardcore Boxing. В рамках бойцовского вечера запланировано девять поединков по правилам бокса. В главном бою встретятся Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик — два ветерана российских единоборств. В соглавном поединке известный боксёр Дмитрий Кудряшов встретится с Сосланом Асбаровым.

Ориентировочное время начала поединка Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко — 22:40 по московскому времени.

Прямая трансляция боя Вячеслав Дацик — Александр Емельяненко

Главный бой турнира Hardcore Boxing покажет телеканал НТВ.

Полный кард турнира с боем Дацик — Емельяненко

Основной кард

Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик;

Дмитрий Кудряшов — Сослан Асбаров;

Мартин Джуарян — Эмиль Новрузов.

Предварительный кард

Александр Недашковский — Сауло Кавалари;

Виталий Бодров — Асрор Акпарходжаев;

Егор Горшков — Никита Захаревич;

Виталий Ананин — Вадим Вершинин;

Курейш Сагов — Али Балоев;

Руслан Файфер — Даниил Шаталов.

Материалы по турниру Емельяненко — Дацик

Прогнозы на бой Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко

Дмитрий Кудряшов, чей бой запланирован на предстоящем вечере бокса, поделился ожиданиями от поединка Александра Емельяненко с Вячеславом Дациком.



«В каком они состоянии, определить может только врач. К сожалению, я не спортивный аналитик. Выиграет тот, у кого окажется крепче здоровье. У Александра лучше боксёрские навыки. Дацик опасен нестандартными ударами.



Хочу отметить, что интерес к этому бою огромен. Больше, чем к каким-то мировым поединкам. По крайней мере, в России. Когда Александр дрался с Михаилом Кокляевым, даже моя мама, которая бои не смотрит, спрашивала: «Кто победит — боец или штангист?». Вовлечённость невероятная. И сейчас многие спрашивают про билеты. Интерес к шоу будет огромный. Организаторы попали в точку», — приводит слова Кудряшова Metaratings.

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд выразил мнение, что Вячеславу Дацику не стоит драться с Александром Емельяненко.



«Вернулся ли Саша Емельяненко в какую-то приблизительно хорошую форму, я не знаю. И я не вижу его соперником ни для кого, не только для Дацика. Человек реально болен. Так что для Дацика я бы искал другую кандидатуру. Например, того же Родригеса, который победил Гаджи Автомата. Сергей Харитонов — отличный вариант, кстати. Полагаю, что в этом случае фаворитом будет Харитонов», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.