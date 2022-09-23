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Чак Лидделл, заболевание, болезни бойцов ММА, травмы головы, Снеговик, карьера

«Ничего не помнит, путается в речи». Легенду UFC ждёт слабоумие после жёстких нокаутов?
Александр Фролов
Чак Лидделл
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Чака Лидделла можно только пожалеть. Если его бывшая жена говорит правду.

Любой поклонник UFC просто обязан знать имя Чака Лидделла. Легендарный боец по прозвищу Снеговик четыре раза успешно защищал звание чемпиона промоушена в тяжёлом весе. Его противостояния с Тито Ортисом и Рэнди Кутюром вошли в историю: Чак дрался в абсолютно бескомпромиссном стиле, влюбив в себя миллионы болельщиков. В 2010 году Лидделл завершил карьеру после серии поражений, но через восемь лет вернулся, чтобы проиграть Ортису в нелепом поединке пенсионеров.

Сейчас Чак периодически подрабатывает в качестве эксперта, его оценки — взвешенные и любопытные. Однако год назад американский ветеран попал в большой скандал: его арестовали по подозрению в домашнем насилии по отношению к жене. Лидделл провёл за решёткой всего одну ночь, после чего вышел благодаря внесению залога в $ 20 тыс. Любопытно, что грозный ветеран UFC не только не признал вину, но и обвинил в насилии свою супругу.

«Я стал жертвой инцидента прошлой ночью в нашем семейном доме, подробности вы узнаете позже. Мне сообщили, что мою жену арестуют, так как я не отвечал на её нападение. У меня есть порезы и синяки. Это был один из многих случаев, когда я пытался скрыть проблему психического состояния нашей семьи от общественного внимания. Теперь стало очевидно, что так продолжаться не может, поскольку наша личная жизнь достигла критической точки», – заявил Чак.

Сразу после скандала пара начала длительный бракоразводный процесс. Сейчас бывшая ячейка общества активно делит детей и нажитое имущество через суд. И 42-летняя Хайди Норткотт дала весьма любопытные показания по поводу психического и физического здоровья своего 52-летнего экс-супруга. Женщина заявила, что психическое состояние Лидделла является пугающим и доверять ему детей ни в коем случае нельзя.

Чак Лидделл

Чак Лидделл

Фото: Bill McCay/Getty Images

«Его много раз нокаутировали, поэтому у него хроническая травматическая энцефалопатия. Он ничего не помнит, путается в речи. Чака ждёт слабоумие или болезнь Альцгеймера. При этом у него ужасное апноэ (остановка дыхательных движений во сне. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Норткотт The Blast.

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Если слова экс-жены Снеговика — правда, то Лидделла остаётся только пожалеть. Хроническая травматическая энцефалопатия остаётся страшным уделом профессиональных спортсменов, которые в своём виде спорта часто получают удары по голове. Особенно громкие случаи происходили с хоккейными тафгаями, которые во время драк почти не защищаются. Чак тоже себя не жалел: семь раз улетал в нокаут, а тяжёлые удары пропускал постоянно.

Данная болезнь действительно может привести к слабоумию и даже к преждевременной смерти. Будем надеяться, что случай Лидделла не особо запущенный — и поддаётся какому-никакому лечению. С другой стороны, нельзя исключать, что бывшая жена Чака могла и серьёзно преувеличить, учитывая, что она заинтересованная сторона. Может, мисс Норткотт таким способом просто пытается лишить Айсмена возможности видеть детей. Мы продолжим следить за ситуацией.

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