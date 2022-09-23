«Ничего не помнит, путается в речи». Легенду UFC ждёт слабоумие после жёстких нокаутов?

Любой поклонник UFC просто обязан знать имя Чака Лидделла. Легендарный боец по прозвищу Снеговик четыре раза успешно защищал звание чемпиона промоушена в тяжёлом весе. Его противостояния с Тито Ортисом и Рэнди Кутюром вошли в историю: Чак дрался в абсолютно бескомпромиссном стиле, влюбив в себя миллионы болельщиков. В 2010 году Лидделл завершил карьеру после серии поражений, но через восемь лет вернулся, чтобы проиграть Ортису в нелепом поединке пенсионеров.

Сейчас Чак периодически подрабатывает в качестве эксперта, его оценки — взвешенные и любопытные. Однако год назад американский ветеран попал в большой скандал: его арестовали по подозрению в домашнем насилии по отношению к жене. Лидделл провёл за решёткой всего одну ночь, после чего вышел благодаря внесению залога в $ 20 тыс. Любопытно, что грозный ветеран UFC не только не признал вину, но и обвинил в насилии свою супругу.

«Я стал жертвой инцидента прошлой ночью в нашем семейном доме, подробности вы узнаете позже. Мне сообщили, что мою жену арестуют, так как я не отвечал на её нападение. У меня есть порезы и синяки. Это был один из многих случаев, когда я пытался скрыть проблему психического состояния нашей семьи от общественного внимания. Теперь стало очевидно, что так продолжаться не может, поскольку наша личная жизнь достигла критической точки», – заявил Чак.



Сразу после скандала пара начала длительный бракоразводный процесс. Сейчас бывшая ячейка общества активно делит детей и нажитое имущество через суд. И 42-летняя Хайди Норткотт дала весьма любопытные показания по поводу психического и физического здоровья своего 52-летнего экс-супруга. Женщина заявила, что психическое состояние Лидделла является пугающим и доверять ему детей ни в коем случае нельзя.

Чак Лидделл Фото: Bill McCay/Getty Images

«Его много раз нокаутировали, поэтому у него хроническая травматическая энцефалопатия. Он ничего не помнит, путается в речи. Чака ждёт слабоумие или болезнь Альцгеймера. При этом у него ужасное апноэ (остановка дыхательных движений во сне. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Норткотт The Blast.

Если слова экс-жены Снеговика — правда, то Лидделла остаётся только пожалеть. Хроническая травматическая энцефалопатия остаётся страшным уделом профессиональных спортсменов, которые в своём виде спорта часто получают удары по голове. Особенно громкие случаи происходили с хоккейными тафгаями, которые во время драк почти не защищаются. Чак тоже себя не жалел: семь раз улетал в нокаут, а тяжёлые удары пропускал постоянно.



Данная болезнь действительно может привести к слабоумию и даже к преждевременной смерти. Будем надеяться, что случай Лидделла не особо запущенный — и поддаётся какому-никакому лечению. С другой стороны, нельзя исключать, что бывшая жена Чака могла и серьёзно преувеличить, учитывая, что она заинтересованная сторона. Может, мисс Норткотт таким способом просто пытается лишить Айсмена возможности видеть детей. Мы продолжим следить за ситуацией.