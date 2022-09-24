Настоящий No Mercy. Мелвин Манхуф настолько беспощаден, что добивал поверженных бойцов

В ночь с 23 на 24 сентября прошёл турнир Bellator 285, в котором встретились ветераны ММА Мелвин Манхуф и Йоэль Ромеро. Суммарный возраст бойцов — 91 год. И всё закончилось победой кубинца. Несмотря на факт поражения, Манхуф сдержал слово и закончил профессиональную карьеру. Ему уже 46 лет. Однако голландец суринамского происхождения до последнего боя выступал на высоком уровне, не спускаясь до фриковых боёв. Он входил в топ-10 полутяжёлого дивизиона в Bellator.

Вообще, Манхуф имеет бэкграунд, аналогичный тому, что есть у Алистара Оверима и Тайрона Спонга. Мелвин получил первую порцию известности ещё в К-1, где заработал себе репутацию убийственного панчера (78% побед одержано нокаутом). В том виде спорта он успел стать чемпионом в организации It’s Showtime. И с резюме опасного нокаутёра он пошёл завоёвывать аудиторию ММА. Тех высот, что добился Оверим, Манхуфу не удалось покорить. Мелвин становился чемпионом только в Cage Rage и неоднократно добирался до финалов Гран-при в Dream.

Зато он смог выбить самый высокий процент побед нокаутом в истории смешанных единоборств (91%) среди тех бойцов, у которых свыше 15 триумфов — 29 из 32 побед одержано досрочно. Манхуфа можно охарактеризовать одним словом — беспощадность. Он не жалел ни себя, ни других. Самым наглядным эпизодом является поединок против японца Йошиюки Наканиши в 2012 году. Тогда Мелвин своими лоу-киками рассёк коленную чашечку соперника и заодно свою голень так сильно, что была видна его кость.

Видео доступно на канале ONE Championship в YouTube. Права на видео принадлежат ONE Championship.

Ожидаемо, что схватку прервали и признали несостоявшейся. Но тут поражает реакция Манхуфа, который хотел продолжить поединок. Он активно призывал соперника к продолжению. За такую агитацию и яркие выносы других противников Мелвин вошёл в команду 2012 года от Sherdog, куда внесли самых жестоких бойцов от каждого дивизиона. И он оказался №1 по этому показателю в среднем весе. Это лишний раз оправдало его прозвище No Mercy, под которым сейчас выступает Пётр Ян.



Однако Манхуф куда беспощаднее нашего бойца не только из-за высокого процента побед нокаутом, но ещё из-за манеры ведения боя. В одном из своих последних поединков в Bellator он добил поверженного оппонента, отправленного в глухой нокаут. Ещё одним из самых известных эпизодов в карьере голландца является нокаут самого Марка Ханта. Тут поражает не время краха Ханта (18 секунд в первом раунде), но и разница в весе. Тогда Манхуф весил 88 кг, а Марк — 130 кг.

Тем не менее он часто проигрывал громкие бои. Мелвин уступал Гегарду Мусаси, Робби Лоулеру, Тиму Кеннеди и Кори Андерсону. В список обидчиков ещё должен был войти Александр Шлеменко. Однако их бой был признан несостоявшимся из-за обнаруженного допинга у Шторма. И всё-таки конец карьеры у Манхуфа вышел смазанным. В 2021 году локтями его раскромсал Кори Андерсон, а в 2022-м — то же самое исполнил уже Йоэль Ромеро.



Хотя последний бой мог и не состояться. Грабители едва не сорвали его подготовку, и он ринулся из Парижа в Амстердам, чтобы спасти семью от незваных гостей. В итоге голландец не только спас близких, но и поймал грабителей.



Тем не менее его карьера загнулась печальным образом. Тут важно вовремя остановиться. Манхуф сделал это на 27-м году выступлений. Кто-то из нынешних бойцов ещё не родился, когда он начинал карьеру. Но всё имеет свой конец. 24 сентября закончилась эпоха беспощадного Мелвина Манхуфа. Минус один боец из старой школы.