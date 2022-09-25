Миллиард рублей за 6 минут. Мейвезер шикарно прокатился в Японию. Видео

Утром 25 сентября по московскому времени в японской Сайтаме состоялся турнир Super Rizin. Там прошёл очередной выставочный поединок с участием Флойда Мейвезера. В соперники ему дали местного бойца ММА Микуру Асакуру.

Для Мея это уже четвёртый бой подобного характера. Ранее он унижал Тенсина Насукаву, нокаутировав его в первом раунде. Следом была клоунада с Джейком Полом без боковых судей. Так как их встреча прошла полную дистанцию, победитель не был выявлен. И после этого он отработал номер со своим спарринг-партнёром Доном Муром.

Его соперник выступает в ММА в полулёгком весе и при этом имеет впечатляющий рост (177 см). Именно этим преимуществом он пытался воспользоваться. Но это только позволило ему дожить до второго раунда. В первом он выбрасывал удары, а Мейвезер выжидал и уклонялся от выстрелов японца. В то же время американец бил по корпусу возле разграничивающей линии.

Во второй трёхминутке Мейвезер подключил правые оверхенды. Он отвечал ими на джебы японца, хотя сам Микуру смог отличиться парой неплохих попаданий. Но это никак не сбивало Флойда с толку. И на последних секундах раунда он отправил Асакуру в нокаут правым прямым. Таким образом, Флойд Мейвезер заработал $ 20 млн за шесть минут. Это около $ 3 млн в минуту. Неплохие дивиденды по окончании профессиональной карьеры. О таких деньгах мечтают многие профессионалы. А он их рубит в 45 лет.

На бою присутствовал Мэнни Пакьяо, которому также скоро предстоит выставочный. Глядя на то, как тяжело складываются переговоры Мея с Конором Макгрегором, нельзя исключать встречи с Пакменом. Филиппинец точно будет посговорчивее ирландца.