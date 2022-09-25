Шокирующий провал Русской Кувалды. Лучшие фото с боя-апсета Кудряшова

Накануне в Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир Hardcore Boxing League. В соглавном противостоянии сошлись один из самых крутых российских боксёров современности Дмитрий Кудряшов и звезда кулачных боёв Сослан Асбаров. Русская Кувалда, как прозвали Дмитрия на Западе, после поражения от Евгения Тищенко решил завязать с претензиями на пояса и сосредоточиться на денежных боях.
Так в июне 2022 года Дмитрий одержал победу нокаутом над бойцом ММА Вагабом Вагабовым. Да не просто так, а на 45-й секунде поединка. В перспективе (приблизительно — начало 2023 года) маячит бой с Вячеславом Дациком в финале Гран-При Pravda Old School Boxing. Ну а пока Русская Кувалда выбрал себе в соперники опасного и хорошо обученного кулачника. За Кудряшова говорили опыт и мощнейшая боксёрская база.
На счету Асбарова шесть схваток в кулачных боях, увенчавшихся шестью победами, четыре из них одержаны нокаутом. Плюс за плечами Сослана богатая любительская карьера и звание — мастер спорта международного класса по боксу. Помимо более чем 200 схваток по любителям, есть и две виктории в двух профессиональных поединках. Фанаты ожидали упорное и яркое противостояние со стороны обоих оппонентов.
Но получилось абсолютно одностороннее избиение заслуженного ветерана. В свой актив Дмитрий может занести лишь второй раунд. Во всех остальных доминировал Асбаров. В итоге судьи единогласным решением отдали победу парню, который лишь пробует себя в профессиональном боксе. А Дмитрий не был похож на себя, уступив с явным преимуществом. Предлагаем вам насладиться самыми яркими кадрами этого поединка.
- 25 сентября 2022
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