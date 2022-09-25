«Только не уходи в запой». Фанаты призывают Емельяненко завязать с единоборствами

Ночью с 24 на 25 сентября состоялся долгожданный поединок на площадке Hardcore Boxing League между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко. 13 лет ожидания обернулись крахом Емельяненко нокаутом спустя 13 секунд. Хотя казалось, что после реабилитации в Екатеринбурге Емельяненко сможет опровергнуть прогнозы скептиков.

Однако Сергея Харитонова не впечатлила проделанная работа Емельяненко-младшего. И Десантник даже поставил деньги на победу Дацика.

«Конечно, это было ожидаемо. Я из-за этого поставил 50 тысяч рублей. Я знал, что Дацик победит. Это было чисто символически. Мы сидели, и я сделал ставку, чтобы интереснее было смотреть. Был коэффициент 1.95. Я выиграл 47,5 тысячи.

Кубики на прессе Александра — это гормон роста. Это кто угодно может сделать. Сейчас у всех кубики на прессе — они что, дерутся хорошо? Перестаньте. Я всегда выхожу с животиком — и что, плохо дерусь? Посмотрите на Дацика, далеко ходить не надо. Мы же не по бодибилдингу выступаем», — сказал Сергей Харитонов в интервью Александру Лютикову.

Легендарный боксёр Костя Цзю выступил против идеи реванша Емельяненко.

«Разве должны быть какие-то комментарии? Однозначно нокаут от Дацика — это закономерность. Заканчивать ли Емельяненко карьеру бойца? Ну вы же слышали, что он хочет продолжить. Даже просит реванш. Но я считаю, что реванша быть не должно. Я против», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Боец Hardcore Леандруш Акопян и вовсе призвал Александра закончить бойцовскую карьеру.

«Честно сказать, я думал, что Дацик выиграет досрочно, потому что два месяца подготовки — это очень мало для Александра. Я очень не хотел, чтобы он боксировал, но что поделать. Я думаю, ему давно пора оставить [бои] и [начать] заниматься другими вещами, — сказал Акопян в интервью «Спорт-экспрессу».

Известный боксёрский промоутер Владимир Хрюнов оценил способности Емельяненко не как бойца, а как шоумена.

«Думаю, Емельяненко большой специалист в другом — разжигать костёр возле своих поединков. Скорее всего, это искусство будет востребовано. С уважением отношусь к Александру Емельяненко. Думаю, он мотивировал очень многих людей заниматься тем, что сейчас называется поп-MMA. Он — основоположник, танцующий певец. Человек, который может выступить в любом жанре. Блестящий когда-то боец и блестящий шоумен сегодня», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В комментариях также недоумевали от того, зачем Александр вышел драться с Дациком.

«А к чему АЕ готовился четыре месяца? До ринга дойти?»

«Правы были те, кто говорил, что выпускать АЕ на этот бой — преступление. Саша пропит уже до состояния зомби, даже алкоцентры уже не спасают. Смотрел на его так называемую подготовку и просто офигевал. Всё, это конец. Сейчас у него всё будет по новой — получение гонорара, запой, уголовка-административка, новый бой с блогером, ребцентр и т. д.».

«Саша, тебе уже никто не поверит, слишком много ожиданий ты не оправдал…»

«Поменьше языком надо трепать, Саня».

Вместе с тем были и те, кто поддержал Александра после такого проигрыша. Однако таких комментов было гораздо меньше.