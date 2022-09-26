Обоюдный нокдаун после хлёсткой рубки! Огненный момент в кулачном бою. Видео

24 сентября в Сочи состоялся турнир Top Dog 16, в главном поединке которого чемпион в полусреднем весе Денис Погодин провёл первую защиту перстня против Адилжана «Адоса» Сандибекова. Бой прошёл дистанцию в пять раундов и закончился победой действующего обладателя титула. А в прелимах состоялась схватка Дмитрия Савина и Андрея Етумяна. Бой закончился неожиданной ничьей – судьи так и не решили, кому отдать победу.
Етумян выступал на домашней территории – для сочинского средневеса поединок против Савина был четвёртым в Top Dog. Ранее он проиграл Наби «Ганнибалу» Гаджиеву, одолел Александра Деревянко и уступил Артуру «Королю» Свиридову.
Екатеринбуржец Савин – дебютант Top Dog, в активе которого одна победа в профессиональных ММА. В конце 2020-го он победил Абдулладжона Хашимова единогласным решением судей на турнире RCC Intro.
Поединок изначально выглядел равным – букмекеры не могли определить фаворита, поэтому коэффициенты на победу бойцов были полностью идентичными. Это подтвердилось в бою, а самой яркой иллюстрацией стал обоюдный нокдаун. Савин и Етумян жёстко рубились и во время одного из разменов синхронно выкинули левый хук – оба удара дошли до цели. Бойцы упали на спину, но остались в сознании, поэтому бой продолжился под контролем рефери.
После такой схватки парням наверняка организуют реванш – вопрос, кто же сильнее в этой паре, остаётся открытым. Но второй поединок Етумяна и Савина наверняка поднимут в главный кард – интерес к этим бойцам после их перформанса многократно возрос.
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