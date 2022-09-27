«Что ты сказал про мою маму?!» Исмаилов подрался с экс-бойцом UFC — им уже организуют бой

30 сентября в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Вагаб Вагабов встретится с Алексом Николсоном. В преддверии ивента состоялась пресс-конференция, на которую американский боец пришёл в компании друга и тренера, а также бывшего бойца UFC и звезды Bare Knuckle Майка Перри.

В группе поддержки Вагаба оказался Магомед Исмаилов. Лысый хищник вошёл в зал, поздоровался со всеми присутствующими, а затем промоутер Владимир Хрюнов без лишних прелюдий устроил дуэль взглядов для Маги и Перри. «В России ты не гангстер, Майк. В России ты кролик», – сообщил Исмаилов и максимально близко подошёл к оппоненту. «Не приближайся к моему лицу!» – недовольно крикнул Перри, чем только спровоцировал Магомеда. Хищник начал бросаться на оппонента, который уже сжал кулаки.

«Это будет самый дорогой поединок российского бокса!» – восторженно заявил Хрюнов, который стоял между бойцами. Исмаилов и Перри не обращали на него никакого внимания и продолжали ссору. После словесной перепалки Исмаилов ударил американца и получил в ответ. Магу и Майка разняли, но российский боец успел выкинуть ещё и неточный удар ногой. Оказалось, Исмаилов оскорбился, услышав из уст Перри ругательство, которое не стоит переводить на русский язык дословно. «Что ты сказал о моей маме?!» – крикнул он опешившему американцу.

Магомед Исмаилов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Перри тут же заявил, что не хотел задеть мать Исмаилова. Магомед же осознал, что недостаточно хорошо владеет английским, и бойцы пожали руки. Лысый хищник тут же предложил Майку подраться по правилам бокса, на что американец ответил, что готов сделать это прямо здесь и сейчас.

Затем в диалог бойцов удачно вклинился Владимир Хрюнов. «Я вам предлагаю бой с ним в декабре по правилам бокса», – обратился промоутер к Исмаилову. Магомед сообщил, что это противостояние, скорее всего, состоится, если его устроит финансовая составляющая. «Шайба в воротах», – резюмировал Хрюнов. Мнения Перри почему-то решили не спрашивать.