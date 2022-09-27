Емельяненко против Олейника! Дядя Лёша ещё был украинцем — и дал бой Фёдору! Видео

Фёдор Емельяненко и Алексей Олейник — две легенды ММА. Последний Император и Дядя Лёша продолжают драться и сейчас, хотя на двоих прославленным ветеранам уже 90 лет! Уже через несколько дней Алексею предстоит схватка с Илиром Латифи, а вот с Фёдором он в октагоне так и не встретился. Зато в 2003 году Емельяненко и Олейник пересеклись на турнире по боевому самбо в Электростали. Причём Алексей тогда ещё представлял родную Украину.

Кубок Союза Героев Российской Федерации был довольно представительным соревнованием. Впрочем, все турниры по самбо, на которые приезжали братья Емельяненко, автоматически получали высокий статус — Александр и Фёдор уже имели звёздный статус. Тогда в Электросталь приехали и представители других стран, в том числе Украины. В составе украинской команды был Алексей Олейник — достаточно опытный боец с десятью поединками в профессиональных ММА.

Как потом вспоминал сам Олейник, он тогда весил около 83 килограммов, но решил драться с тяжеловесами. Хотя по правилам турнира мог бы спокойно подсушиться до 82 килограммов и точно не встречаться со знаменитыми братьями. Поединок с одним из Емельяненко был неизбежен — и на предварительной стадии Алексей встретился с Фёдором. Который превосходил его в весе на добрых два десятка килограммов и считался однозначным фаворитом.

Видео поединка сопровождается интересной бегущей строкой. Там заявляется, что Олейник перед боем «передал привет» от легендарного Игоря Вовчанина: это должно было означать, что Фёдору нужно немного поберечь оппонента. Сам Алексей данную версию отрицает, утверждая, что подходил к Емельяненко-старшему только после поединка. А вот Александр Емельяненко, напротив, уверяет, что именно «привет от Вовчанина» позволил Олейнику не проиграть бой досрочно.

В схватке с чемпионом Pride Алексей проявил себя весьма достойно, особенно учитывая разницу в весе. Пару раз Олейник даже пытался выйти на болевой приём, но Фёдор спокойно блокировал все угрозы. Емельяненко сразу добился серьёзного превосходства на судейских записках, после чего продолжал легко переводить оппонента на канвас. Как итог — уверенная победа Фёдора по очкам. Но Олейнику есть чем гордиться: Емельяненко-старший впервые не сумел победить досрочно в боевом самбо.

Фёдор Емельяненко Фото: РИА Новости

Как и ожидалось, Фёдор уверенно выиграл турнир, по итогам которого ему вручили автомобиль ВАЗ-2107. Его брат Александр завоевал второе место, получил в качестве приза видеомагнитофон. Олейник до наград не дотянулся, зато добился другой важной вещи: снова вернул себе вкус к единоборствам. Алексей всерьёз думал порвать со спортом, но передумал — во многом благодаря самбо. А дальше и у него, и у Фёдора были великие карьеры. Которые, к нашей радости, продолжаются до сих пор.