Махачев зря наехал на Чендлера. Исламу далеко до достижений Железного Майка

Вечером 22 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится турнир UFC 280, который в прямом эфире покажут телеканалы «Матч Боец» и «Матч ТВ». В главном событии ивента Ислам Махачев сразится с Чарльзом Оливейрой за вакантный пояс в лёгком дивизионе. Разговоры о том, насколько заслуженно российский боец получил право подраться за титул, ходят давно, и одним из критиков Махачева оказался Майкл Чендлер.

Железный Майк заявил, что победная серия Махачева раздута и не содержит громких имён. «Не имею ничего против Ислама, но вы говорите, что он отлично смотрится, а временами даже выглядит непобедимым. Но, на самом деле, он ни с кем не дрался. И это правда. Он побил 14-го номера рейтинга, а затем Дэна Хукера, у которого была серия из трёх или четырёх поражений. Люди скажут, что одна из моих побед тоже была одержана в бою с Хукером. Но я дрался с ним в другое время. Тогда он только что прошёл 25 минут с Дастином Порье, вторым легковесом в мире на тот момент. Я не говорю, что Ислам плох. Но мы не можем говорить и о том, насколько он хорош», – приводит слова Чендлера MMA Fighting.

В ответ Ислам только посмеялся и поиздевался над бывшим чемпионом Bellator. «Ха-ха, твои единственные две победы в UFC — это над Хукером и над Тони Фергюсоном, у которого уже пять поражений подряд. Заткнись и встань в очередь», — написал Махачев в социальных сетях.

Махачев не прав, наезжая на Чендлера так жёстко и безапелляционно. Да, в UFC американец пока не снял много скальпов, зато многие его соперники в Bellator сильнее, чем любой из оппонентов Ислама. Это и легендарный Бенсон Хендерсон, который даже спустя два года после реванша с Чендлером остаётся в топе лёгкого дивизиона, и Брент Примус, который был непобедимым до второго боя с Майклом. Чендлер бился с действительно опасными парнями. Да, он часто проигрывал, но в большинстве случаев брал реванш и в итоге завоевал титул, которого лишился только по ошибке судей.

Майкл Чендлер Фото: Chris Unger/Getty Images

А что Махачев? Каких серьёзных соперников он побеждал? Помимо Хукера, можно было бы назвать Царукяна, но в 2019 году Арман был слишком молод и вышел против Ислама на коротком уведомлении. Пока протеже Хабиба действительно не может похвастать громкими именами в рекорде, но это не означает, что он проиграет Чарльзу Оливейре. Просто не стоит возносить самого себя на вершину ещё до того, как победил чемпиона, а Чарльз, несмотря на лишение пояса, воспринимается именно так. У Махачева будет отличная возможность заставить Чендлера замолчать – если Ислам победит бразильца, это сразу снимет все вопросы.