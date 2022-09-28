Девушка-боец показала грудь на взвешивании! Но не для шоу, а ради протеста

В ночь с 28 на 29 сентября состоится турнир Invicta FC 49, в главном поединке которого Джессика Дельбони встретится с Джиллиан Декорси. В мейн-карде также состоится бой между Хелен Перальтой и Поляной Ботельо. Invicta FC – исключительно женский промоушен, где мужчинам не место. Этот факт Перальта закрепила во время церемонии взвешивания – странным поступком она привлекла к организации больше внимания, чем когда-либо раньше.
Американка встала на весы обнажённой по пояс. Она сняла верхнюю часть экипировки, а самую интимную часть груди заклеила полосками белой изоленты с надписью «К чёрту Disney». В таком виде Хелен взвесилась, а затем провела дуэль взглядов с Ботельо, которая дебютирует в Invicta после увольнения из UFC. Наверное, теперь бразильянка думает, что в этом промоушене так принято.
Перальта пытается привлечь внимание таким образом не впервые. «Пытается» – потому что первая попытка вышла провальной. Хелен участвовала в шоу The Ultimate Fighter от UFC – финалист проекта Зак Пога рассказал, что в таком же виде она выходила на взвешивание и там.
«Вот вам предыстория! Она сделала это перед боем на TUF 30, но продюсеры вырезали момент и заставили её снова взвеситься после того, как все прошли церемонию для камер. Самый смешной момент сезона, и они убрали его, потому что ESPN принадлежит Disney», – рассказал Пога в соцсетях.
Непонятно, что именно движет Перальтой в желании отправить такое сообщение компании, которая подарила нам Микки-Мауса, Гуфи и Дональда Дака. К Disney можно предъявить много претензий — и по повышению цен за просмотр турниров, и по желанию компании приобрести UFC. Но какое отношение к этому имеет девушка из местечкового промоушена, остаётся загадкой.
- 28 сентября 2022
-
10:35
-
10:21
-
09:57
-
09:39
-
08:45
-
04:47
-
03:43
-
01:07
-
01:00
-
00:47
-
00:14
- 27 сентября 2022
-
23:53
-
23:10
-
22:56
-
22:00
-
21:46
-
21:08
-
20:59
-
20:48
-
20:03
-
19:16
-
19:02
-
18:51
-
17:50
-
17:36
-
16:28
-
15:37
-
15:27
-
15:19
-
14:21
-
14:10
-
13:33
-
12:59
-
12:54
-
12:34