Девушка-боец показала грудь на взвешивании! Но не для шоу, а ради протеста

В ночь с 28 на 29 сентября состоится турнир Invicta FC 49, в главном поединке которого Джессика Дельбони встретится с Джиллиан Декорси. В мейн-карде также состоится бой между Хелен Перальтой и Поляной Ботельо. Invicta FC – исключительно женский промоушен, где мужчинам не место. Этот факт Перальта закрепила во время церемонии взвешивания – странным поступком она привлекла к организации больше внимания, чем когда-либо раньше.

Американка встала на весы обнажённой по пояс. Она сняла верхнюю часть экипировки, а самую интимную часть груди заклеила полосками белой изоленты с надписью «К чёрту Disney». В таком виде Хелен взвесилась, а затем провела дуэль взглядов с Ботельо, которая дебютирует в Invicta после увольнения из UFC. Наверное, теперь бразильянка думает, что в этом промоушене так принято.

Перальта пытается привлечь внимание таким образом не впервые. «Пытается» – потому что первая попытка вышла провальной. Хелен участвовала в шоу The Ultimate Fighter от UFC – финалист проекта Зак Пога рассказал, что в таком же виде она выходила на взвешивание и там.

«Вот вам предыстория! Она сделала это перед боем на TUF 30, но продюсеры вырезали момент и заставили её снова взвеситься после того, как все прошли церемонию для камер. Самый смешной момент сезона, и они убрали его, потому что ESPN принадлежит Disney», – рассказал Пога в соцсетях.

Непонятно, что именно движет Перальтой в желании отправить такое сообщение компании, которая подарила нам Микки-Мауса, Гуфи и Дональда Дака. К Disney можно предъявить много претензий — и по повышению цен за просмотр турниров, и по желанию компании приобрести UFC. Но какое отношение к этому имеет девушка из местечкового промоушена, остаётся загадкой.