Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Invicta FC 49: Хелен Перальта – Поляна Ботельо, показала грудь на церемонии взвешивания, протест против Disney

Девушка-боец показала грудь на взвешивании! Но не для шоу, а ради протеста
Евгений Нарижный
Хелен Перальта – Поляна Ботельо
Комментарии
Хелен Перальта оригинально борется с капитализмом.

В ночь с 28 на 29 сентября состоится турнир Invicta FC 49, в главном поединке которого Джессика Дельбони встретится с Джиллиан Декорси. В мейн-карде также состоится бой между Хелен Перальтой и Поляной Ботельо. Invicta FC – исключительно женский промоушен, где мужчинам не место. Этот факт Перальта закрепила во время церемонии взвешивания – странным поступком она привлекла к организации больше внимания, чем когда-либо раньше.

Махачев зря наехал на Чендлера. Исламу далеко до достижений Железного Майка Махачев зря наехал на Чендлера. Исламу далеко до достижений Железного Майка
Емельяненко против Олейника! Дядя Лёша ещё был украинцем — и дал бой Фёдору! Видео Емельяненко против Олейника! Дядя Лёша ещё был украинцем — и дал бой Фёдору! Видео
«Что ты сказал про мою маму?!» Исмаилов подрался с экс-бойцом UFC — им уже организуют бой «Что ты сказал про мою маму?!» Исмаилов подрался с экс-бойцом UFC — им уже организуют бой

Американка встала на весы обнажённой по пояс. Она сняла верхнюю часть экипировки, а самую интимную часть груди заклеила полосками белой изоленты с надписью «К чёрту Disney». В таком виде Хелен взвесилась, а затем провела дуэль взглядов с Ботельо, которая дебютирует в Invicta после увольнения из UFC. Наверное, теперь бразильянка думает, что в этом промоушене так принято.

Перальта пытается привлечь внимание таким образом не впервые. «Пытается» – потому что первая попытка вышла провальной. Хелен участвовала в шоу The Ultimate Fighter от UFC – финалист проекта Зак Пога рассказал, что в таком же виде она выходила на взвешивание и там.

«Вот вам предыстория! Она сделала это перед боем на TUF 30, но продюсеры вырезали момент и заставили её снова взвеситься после того, как все прошли церемонию для камер. Самый смешной момент сезона, и они убрали его, потому что ESPN принадлежит Disney», – рассказал Пога в соцсетях.

Непонятно, что именно движет Перальтой в желании отправить такое сообщение компании, которая подарила нам Микки-Мауса, Гуфи и Дональда Дака. К Disney можно предъявить много претензий — и по повышению цен за просмотр турниров, и по желанию компании приобрести UFC. Но какое отношение к этому имеет девушка из местечкового промоушена, остаётся загадкой.

0
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Бокс/ММА Brave/PFL/Прочие ММА Фото Disney •••

Заглавное фото: Invicta

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022