«Розовый пудель» — главный соперник в карьере Яна. Поражение уничтожит Петра как звезду

До грандиозного турнира UFC 280, который состоится в Абу-Даби 22 октября, осталось меньше месяца — мы в нетерпеливом ожидании. В третьем по значимости поединке вечера сразится Пётр Ян, являющийся первым номером рейтинга легчайшего веса. Соперником звёздного россиянина будет Шон О'Мэлли — эпатажный и яркий спортсмен, популярность которого весьма высока. Но есть одна проблема, и это низкий рейтинг Шона.

Американец, которого Ян называет только «розовым пуделем», занимает лишь двенадцатую строчку в своём весе. Именно поэтому решение Петра подраться с О'Мэлли вызвало столько вопросов. Россиянин совсем недавно бился за пояс, проиграв лишь достаточно спорным решением судей. А единственным топовым соперником Шона был Марлон Вера, которому розововолосый боец проиграл из-за травмы ноги. Понятно, что лидеров рейтинга разобрали заранее, но неужели для Яна не нашлось оппонента хотя бы из топ-7?

Разумеется, Пётр является фаворитом схватки. Он опытнее, более разнообразен в ударной технике и точно не уступает О'Мэлли в партере. Но это спорт — шанс поражения всегда присутствует, тем более что Шон значительно превосходит россиянина в габаритах. Если Ян проиграет наглому американцу, это станет настоящей катастрофой для его карьеры. И точно уничтожит статус суперзвезды, который и так поблек после двух поражений от Алджэмейна Стерлинга.

Пётр уже не особо молод по меркам своего дивизиона: сейчас ему 29 лет — самый расцвет для бойца легчайшего веса. Если Ян оступится в поединке О'Мэлли, то отлетит далеко вниз в рейтинге. Возвращение к топовому статусу займёт слишком много времен, учитывая конкуренция сейчас попросту сумасшедшая. Ти Джей Диллашоу, Мераб Двалишвили и Марлон Вера точно будут не настроены пропускать россиянина к новому титульному шансу. А ведь есть ещё много молодых и голодных, включая всё того же О'Мэлли.

Поэтому 22 октября нам нужно максимально поддерживать Яна. Несмотря на невысокий статус соперника, для Петра это, возможно, самый главный бой в карьере. Победа не даст россиянину особого профита, а вот поражение будет иметь разрушительные последствия для дальнейшей спортивной судьбы. Будем надеяться, наш соотечественник уверенно и красиво переедет Шона, после чего получит титульный шанс. А потом вернёт себе чемпионский пояс, который и должен принадлежать ему.