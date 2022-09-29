Русский парень задушил Волкова за 109 секунд. Сейчас они друзья – не разлей вода

В ночь с 1 на 2 октября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится турнир UFC Fight Night 211, в главном поединке которого Маккензи Дёрн встретится с Ян Сяонанем. А в прелимах пройдёт бой россиянина Максима Гришина – он сразится с бразильцем Филипе Линсом.

Гришин выступает в UFC с лета 2020 года – за это время он провёл в промоушене четыре поединка, выиграв два из них. До организации Даны Уайта Максим бился в PFL и множестве известных российских промоушенов, в том числе в M-1, где провёл бой против Александра Волкова.

Волков только начинал профессиональную карьеру – он подошёл к бою против Гришина с рекордом 7-1. В то время Драго сильно отличался от своей сегодняшней версии – с весом 104 кг он выглядел очень худым. При этом бился Александр в тяжёлом дивизионе, а весы под Гришиным перед боем показали на шесть кило меньше.

Волков и Гришин выступали в клубе Red Devil, а встретились, потому что выступали в по разным сторонам сетки турнира-восьмёрки M-1 Selection среди тяжеловесов. Ранее Драго одолел Виталия Яловенко и Александра Ромащенко, а Максимус – Гаджимурада Нурмагомедова и Арсена Абдулкеримова.

Поединок начался неспешно, бойцы держали дистанцию и не рвались рубиться. Но спустя 30 секунд Гришин повалил соперника на землю и из позиции гарда неожиданно перебрался в фулл-маунт. Попытка Волкова выбраться оказалась провальной: Александр перевернулся на спину в надежде поднырнуть под Гришиным, но вместо этого отдал Максиму шею. Гришин плотно сцепил захват, и Волков сдался. Схватка продлилась 1 минуту и 39 секунд, хотя в Sherdog почему-то указано на минуту больше. Даже Аспиналл провозился с Волковым 3 минуты и 45 секунд – быстрее Гришина Александра не финишировал никто.

Счастливый Гришин выбросил лёгкий джеб в камеру и пожал руку тренеру Александру Мичкову. Волков поздравил Максима – никакого негатива в адрес друг друга быть не могло. Гришин стал чемпионом M-1 Selection в Восточной Европе – награду ему вручил Фёдор Емельяненко.

Волков спустя два года перешёл в Bellator и взял пояс там. Сегодня Драго и Максимус дружат и тренируются вместе. Они выступают в разных весовых, так что причин для второго боя нет совсем. Скорее Гришин подготовит партнёра к реваншу с Сирилем Ганом – Максим верит, что у Волкова хорошие шансы на победу.