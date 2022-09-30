Пора завязывать. Шлеменко мазал и еле дышал, ничьей он не заработал. Видео

Знаменитому Александру Шлеменко уже 38 лет, но ветеран не даёт себе отдохнуть. Только недавно, 26 августа, Шторм потерпел сенсационное поражение от Александра Илича, а сегодня уже вновь вышел в октагон. Российский боец прилетел в родной Омск, чтобы принять участие в турнире собственного промоушена Shlemenko FC — что может быть лучше? Тем более что в соперники Александру подобрали яркого и опытного ударника — бразильца Клебера Соузу.

Смущало только одно: месяц назад Шлеменко улетел в жёсткий нокаут, пропустив множество тяжёлых ударов в голову. Но переносить схватку с Соузой Шторм не стал — видимо, его полностью устраивало собственное физическое состояние. В том же UFC спортсмена после подобного поражения точно не выпустили бы на бой уже через месяц. С другой стороны, Шлеменко опытный воин и отлично знает свой организм. Но всё-таки за здоровье ветерана было тревожно, учитывая, как сильно умеет бить Клебер.

Шторм начал поединок бодро, выкинув размашистую вертушку. Россиянин постарался захватить центр октагона, активно обстреливая Соузу. Впрочем, бразилец быстро пришёл в себя и вскоре уже сам зажал соперника у канатов. Клебер сумел выйти за спину Александру и долго удерживался в доминирующей позиции. Выбравшись, Шлеменко бросился в смелый размен, но выглядел откровенно тяжеловато. Перед перерывом бразилец и вовсе «болтанул» омича попаданием.



Второй раунд Шторм снова начал с яростных атак. При этом россиянин по-прежнему много пропускал — его защита выглядела откровенно дырявой. Александр старался брать своё за счёт напора и агрессии, однако с функциональной подготовкой тоже были проблемы. При этом Соуза вышел с отличным геймпланом: он явно приготовился к бэкфистам и коленям Шлеменко, легко уходя от самых опасных атак. Клебер не форсировал события, работая очень хладнокровно.

Права на видео принадлежат официальному каналу Александра Шлеменко. Посмотреть ролик можно на канале Александр «ШТОРМ» Шлеменко на YouTube.

Старт третьего периода прошёл в борьбе, где Соуза быстро прибрал инициативу к рукам. На второй минуте за спину оппоненту выбрался уже Шторм — у ветерана внезапно нашлись силы, и он начал яростные попытки выйти на удушающий приём. Не получилось: оставшиеся две минуты поединка прошли в стойке. На руках Клебер был явно точнее отважного, но постоянно мажущего Александра. В концовке Шлеменко выбросил множество бэкфистов — все ушли в воздух.



Сразу после завершения поединка Соуза победно вскинул руки вверх. Действительно, бразилец выглядел лучше на протяжении большей части боя, пусть преимущество и не было подавляющим. Но исход схватки должны были решить судьи. И они решили, что будет ничья (29-28, 28-29, 28-28)! Шлеменко не проиграл, но выглядел очень слабо. С таким уровнем Шторму нечего делать против Магомеда Исмаилова. Может, пора завязывать?