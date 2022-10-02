Не тот боец завершил карьеру. Олейник выглядел никаким против шведского середняка

Казалось, что бой Алексея Олейника и Илира Латифи не состоится никогда. Поединок срывался несколько раз из-за травм и болезней, но с четвёртой попытки россиянин и швед всё-таки встретились в октагоне. Фаворитом считался Латифи, хотя последние результаты спортсменов были абсолютно идентичными: по одной победе после серии из трёх поражений. Против Илира говорил и длительный простой — Кувалда не дрался почти полтора года.

Однако на Олейника всё равно мало кто ставил. Несмотря на удачный бой с Джаредом Вандераа, в последние годы дядя Лёша стал откровенно сдавать. 45 лет — это не шутки, даже для бойцов тяжёлого веса, где стареют медленнее. Несмотря на огромный арсенал навыков в партере, россиянину стали редко удаваться победные приёмы — не хватает физической мощи и выносливости. А в стойке Алексей никогда не был особо силён.

Вот и в этот раз Олейнику не удалось ничего противопоставить Латифи. Удав отлично знал шведа, с которым когда-то тренировался, но не сумел придумать подходящего геймплана. Илир спокойно валил ветерана на канвас и набирал очки, даже не предпринимая попыток выйти на болевой или удушающий приём. Кувалда качественно подготовился к поединку и вообще не рисковал — зачем соревноваться в приёмах против гениального борца?



От безысходности Алексей начал рубиться в стойке, где шансов у него практически не было. Удав постоянно шёл вперёд, демонстрировал характер, но практически не попадал – а вот Латифи атаковал точно. Олейник впервые с 2020 года провёл все три раунда, выдержал несколько тяжёлых попаданий, однако надежд на победу судейским решением у него не было — 27-30, 27-30, 27-30. Илир выиграл поединок вчистую, воспользовавшись преимуществом в физической силе и ударной технике.

Сразу после объявления решения Латифи объявил о завершении карьеры. Но есть ощущение, что ночью повесить перчатки на гвоздь должен был другой спортсмен. Алексей Олейник давно стал легендой: 78 профессиональных поединков, 60 побед, статус главного ветерана UFC — самое время, чтобы уйти красиво. Стоит поберечь здоровье, ведь пропускать тяжёлые удары в подобном возрасте чрезвычайно опасно. Есть ощущение, что Олейник мог бы стать великим тренером. Опыта и мудрости у него достаточно.



Впрочем, у дяди Лёши другое мнение. Сразу после боя он обратился к своим поклонникам: «Старался изо всех сил, в принципе, порох в пороховницах еще есть. Соперник, конечно, крайне неудобный. Я ожидал, что самым худшим развитием событий для меня будет, если он будет переводить меня в партер и ничего не делать. В принципе, он так и поступал. Если бы он пытался делать какие-то движения… Наверное, он знал, что для него это будет опасно. Путь воина, 26 лет, почти 80 боев. С богом!» — сказал Олейник в видео, которое опубликовал у себя в соцсетях.